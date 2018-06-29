Друзья придумали, как показать матчи ЧМ-2018 слепоглухонемому товарищу

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Компания друзей из Бразилии была огорчена, что их товарищ Карлос, который с рождения не видит и не слышит, не сможет вместе с ними смотреть матчи чемпионата мира по футболу.

Казалось бы, здесь ничего не поделать. Но они нашли способ "смотреть" игры мундиаля вместе с другом.

Бразильцы построили макет поля и нанесли на него выпуклую разметку. Один из приятелей водит руками Карлоса по макету, объясняя, как двигаются футболисты. А второй комментирует матч с помощью специальной азбуки Лорма — системы прикосновений, которая помогает общаться слепоглухонемым.

О том, как был построен макет и как воспринимает перипетии футбольного матча Карлос, друзья сняли трогательное видео, которое разместили на Youtube.