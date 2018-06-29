00:11 30 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Матч Чемпионата мира по футболу-2018

Друзья придумали, как показать матчи ЧМ-2018 слепоглухонемому товарищу

© REUTERS / Pilar Olivares
ФИФА-2018
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Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (90)
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Так выглядит настоящая дружба — молодые бразильцы сумели разделить со своим приятелем радость футбольного праздника.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Компания друзей из Бразилии была огорчена, что их товарищ Карлос, который с рождения не видит и не слышит, не сможет вместе с ними смотреть матчи чемпионата мира по футболу. 

Как футбольный фанат из Египта, прикованный к коляске, стал известен на весь мир
© Ruptly .
Как футбольный фанат, прикованный к коляске, стал известен на весь мир
Казалось бы, здесь ничего не поделать. Но они нашли способ "смотреть" игры мундиаля вместе с другом.

Бразильцы построили макет поля и нанесли на него выпуклую разметку. Один из приятелей водит руками Карлоса по макету, объясняя, как двигаются футболисты. А второй комментирует матч с помощью специальной азбуки Лорма — системы прикосновений, которая помогает общаться слепоглухонемым.

О том, как был построен макет и как воспринимает перипетии футбольного матча Карлос, друзья сняли трогательное видео, которое разместили на Youtube.

 

Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (90)

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Теги:
ЧМ-2018, дружба, футбол, чемпионат мира по футболу
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