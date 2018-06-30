Самые неожиданные реакции футболистов после забитых мячей на ЧМ-2018

Как правило футболисты кричат, обнимаются, но некоторые от избытка чувств могут сделать, например, сальто. Sputnik Таджикистан сделал подборку самых оригинальных празднований голов на мундиале в России.
Турнир стартовал матчем сборных России и Саудовской Аравии. Подопечные Станислава Черчесова разгромили соперника — 5:0. Позже сборная России победила Египет — 3:1 и проиграла в матче с Уругваем — 0:3. Однако в этой подборке вы найдете не только игроков российской команды, но и Криштиану Роналду, Луку Модрича и других мировых звезд.