Самые неожиданные реакции футболистов после забитых мячей на ЧМ-2018

Футбол – не только голы и передачи, но и эмоции, самые сильные из которых игрок испытывает, разумеется, в момент взятия ворот.

Как правило футболисты кричат, обнимаются, но некоторые от избытка чувств могут сделать, например, сальто. Sputnik Таджикистан сделал подборку самых оригинальных празднований голов на мундиале в России.

Турнир стартовал матчем сборных России и Саудовской Аравии. Подопечные Станислава Черчесова разгромили соперника — 5:0. Позже сборная России победила Египет — 3:1 и проиграла в матче с Уругваем — 0:3. Однако в этой подборке вы найдете не только игроков российской команды, но и Криштиану Роналду, Луку Модрича и других мировых звезд.