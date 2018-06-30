Старт плей-офф: на чемпионате мира пришла пора игр навылет

Без права на ошибку – в субботу определятся первые четвертьфиналисты мундиаля.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. В субботу, 30 июня, на чемпионате мира по футболу в России пройдут первые матчи плей-офф. Это значит, что у команд больше нет права на осечку —если проиграл, покинул турнир.

Франция и Аргентина

Этот поединок станет первым в рамках 1/8 финала. Он пройдет в Казани. Главным арбитром матча назначен представитель Ирана Алиреза Фагани.

Франция и Аргентина до сих пор встречались между собой дважды и оба раза победу праздновали аргентинцы – 1930 и 1978 годы.

Главный тренер французов Дидье Дешам среди сильных сторон соперника выделил эффективность Лионеля Месси и аргентинский темперамент. Но, статистика говорит о том, что Месси никогда не забивал в плей-офф чемпионата мира, да и вся сборная Аргентины на этом мундиале пока показывала не очень уверенный футбол, только в последнем матче обеспечив себе выход в плей-офф (1 победа, 1 ничья, 1 поражение на групповом этапе). Французы выиграли в своей группе две встречи и один раз сыграли вничью.

Уругвай и Португалия

Этот матч пройдет в Сочи на олимпийском стадионе "Фишт". Главный арбитр — Сесар Рамос из Мексики.

Уругвай и Португалия ни разу не играли друг против друга в официальных матчах.

Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш считает, если Криштиану Криштиану сыграет один против Уругвая, то Португалия проиграет.

На групповой стадии уругвайцы одержали три победы и выиграли в квартете "А". Португальцы в группе "B" уступили первую строчку по показателю разницы забитых и пропущенных мячей.

Кто еще сыграет в плей-офф

Также путевки в четвертьфинал мундиаля разыграют Россия и Испания (1 июля, Москва), Хорватия и Дания (1 июля, Нижний Новгород), Бразилия и Мексика (2 июля, Самара), Бельгия и Япония (2 июля, Ростов-на-Дону), Англия и Колумбия (3 июля, Москва), Швеция и Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург).