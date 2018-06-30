06:59 30 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Футбол. ЧМ-2018. Матч Португалия - Марокко

Старт плей-офф: на чемпионате мира пришла пора игр навылет

© Sputnik / Александр Вильф
ФИФА-2018
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Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (91)
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Без права на ошибку – в субботу определятся первые четвертьфиналисты мундиаля.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. В субботу, 30 июня, на чемпионате мира по футболу в России пройдут первые матчи плей-офф. Это значит, что у команд больше нет права на осечку —если проиграл, покинул турнир. 

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Франция и Аргентина

Этот поединок станет первым в рамках 1/8 финала. Он пройдет в Казани. Главным арбитром матча назначен представитель Ирана Алиреза Фагани.

Франция и Аргентина до сих пор встречались между собой дважды и оба раза победу праздновали аргентинцы – 1930 и 1978 годы.

Главный тренер французов Дидье Дешам среди сильных сторон соперника выделил эффективность Лионеля Месси и аргентинский темперамент. Но, статистика говорит о том, что Месси никогда не забивал в плей-офф чемпионата мира, да и вся сборная Аргентины на этом мундиале пока показывала не очень уверенный футбол, только в последнем матче обеспечив себе выход в плей-офф (1 победа, 1 ничья, 1 поражение на групповом этапе). Французы выиграли в своей группе две встречи и один раз сыграли вничью.

Уругвай и Португалия

Этот матч пройдет в Сочи на олимпийском стадионе "Фишт". Главный арбитр — Сесар Рамос из Мексики.

Уругвай и Португалия ни разу не играли друг против друга в официальных матчах. 

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Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш считает, если Криштиану Криштиану сыграет один против Уругвая, то Португалия проиграет.

На групповой стадии уругвайцы одержали три победы и выиграли в квартете "А". Португальцы в группе "B" уступили первую строчку по показателю разницы забитых и пропущенных мячей.

Кто еще сыграет в плей-офф

Также путевки в четвертьфинал мундиаля разыграют Россия и Испания (1 июля, Москва), Хорватия и Дания (1 июля, Нижний Новгород), Бразилия и Мексика (2 июля, Самара), Бельгия и Япония (2 июля, Ростов-на-Дону), Англия и Колумбия (3 июля, Москва), Швеция и Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург).

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.
Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (91)

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Теги:
плей-офф, футбол, чемпионат мира по футболу, Аргентина, Франция, Уругвай, Португалия
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