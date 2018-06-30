Экстрасенс из Молдовы рассказал, кто выйдет в финал ЧМ-2018 по футболу

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Сборная Португалии в субботу выиграет у Уругвая. Такой вывод можно сделать, посмотрев прогноз молдавского экстрасенса Моисея Лепэдату, назвавшего сборные, которые, по его мнению, окажутся в полуфинале и финале чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

"1/2 финала: Бразилия, Португалия, Испания, Англия. Финал: Бразилия – Испания", — написал Лепэдату на своей странице в соцсети Facebook.

Таким образом, как считает экстрасенс, Португалия не только справится с Уругваем, но и победит в четвертьфинале своего оппонента, каким бы он ни был – Франция или Аргентина. Однако на этом путь Криштиану Роналду и его сборной на мундиале завершится. Остановит лидера португальских атак, как считает Лепэдату, сборная Испании.

© Sputnik / Алексей Филиппов Сборная Молдовы отправилась на чемпионат мира по футболу

Это значит, что "Фурия роха" в воскресенье должна победить команду России, а после выбить из розыгрыша трофея хорватов или датчан.

Еще одним финалистом, уверен молдавский экстрасенс, будет Бразилия, которая сначала выиграет у Мексики, затем у Бельгии или Японии, а в полуфинале справится со сборной Англии.

Матчи 1/8 финала ЧМ-2018 стартуют в субботу. Франция и Аргентина в этот день сыграют в Казани, а Португалия и Уругвай – в Сочи.

Также путевки в четвертьфинал мундиаля разыграют Россия и Испания (1 июля, Москва), Хорватия и Дания (1 июля, Нижний Новгород), Бразилия и Мексика (2 июля, Самара), Бельгия и Япония (2 июля, Ростов-на-Дону), Англия и Колумбия (3 июля, Москва), Швеция и Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург).