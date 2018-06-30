День Мбаппе: в триллере Франция-Аргентина определился участник 1/4 финала

Качели в плей-офф: весомее оказались аргументы команды Франции, которая идет дальше по турнирной сетке.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Сборная Франции в первом матче 1/8 финала со счетом 4:3 победила команду Аргентины в одном из самых ярких поединков чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Игра прошла в Казани. На стадионе присутствовали 42 тысячи 873 зрителя. Уже на 13-й минуте пенальти реализовал Антуан Гризманн, затем дважды отличились аргентинцы – Анхель ди Мария на 41-й минуте и Габриэль Меркадо на 48-й. После этого французы вновь перехватили инициативу и забили трижды. Бенжамен Павар сравнял счет на 57-й минуте, а затем дубль оформил Килиан Мбаппе (64-я и 68-я минуты). Еще один мяч на 93-й минуте забил аргентинец Серхио Агуэро.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Франция - Аргентина © Sputnik / Владимир Астапкович

Футбол. ЧМ-2018. Матч Франция - Аргентина © Sputnik / Владимир Астапкович

Футбол. ЧМ-2018. Матч Франция - Аргентина © Sputnik / Владимир Астапкович 1 / 3 © Sputnik / Владимир Астапкович Футбол. ЧМ-2018. Матч Франция - Аргентина

Таким образом, французы стали первыми четвертьфиналистами ЧМ-2018. Их соперник определится по итогам противостояния Уругвая и Португалии.

© Sputnik / Евгения Новоженина Экстрасенс из Молдовы рассказал, кто выйдет в финал ЧМ-2018 по футболу

Также путевки в четвертьфинал мундиаля разыграют Россия и Испания (1 июля, Москва), Хорватия и Дания (1 июля, Нижний Новгород), Бразилия и Мексика (2 июля, Самара), Бельгия и Япония (2 июля, Ростов-на-Дону), Англия и Колумбия (3 июля, Москва), Швеция и Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург).