Магия Кавани: Уругвай остановил Роналду, Португалия покидает ЧМ-2018

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Сборная Уругвая со счетом 2:1 победила команду Португалии во втором матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Игра состоялась в Сочи. На олимпийском стадионе "Фишт" присутствовали 43 тысячи 866 зрителей. Уже на 7-й минуте счет был открыт — отличился уругвайский форвард Эдисон Кавани. Затем на 55-й минуте Пепе сравнял счет, но спустя семь минут Кавани оформил дубль и принес своей сборной победу.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Португалия © Sputnik / Александр Вильф

Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Португалия © Sputnik / Александр Вильф

Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Португалия © Sputnik / Александр Вильф 1 / 3 © Sputnik / Александр Вильф Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Португалия

Ранее команда Франции со счетом 4:3 обыграла финалиста прошлого чемпионата мира сборную Аргентины.

© Sputnik / Евгения Новоженина Экстрасенс из Молдовы рассказал, кто выйдет в финал ЧМ-2018 по футболу

Таким образом, уругвайцы и французы поспорят за место в полуфинале. Этот поединок пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.

В воскресенье путевки в четвертьфинал мундиаля разыграют Россия и Испания (1 июля, Москва), а также Хорватия и Дания (1 июля, Нижний Новгород). В последующие дни состоятся остальные матчи 1/8 финала — Бразилия-Мексика (2 июля, Самара), Бельгия-Япония (2 июля, Ростов-на-Дону), Англия-Колумбия (3 июля, Москва), Швеция-Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург).