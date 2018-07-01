Дзюба: российские футболисты должны "умереть" на поле в матче с Испанией

Российский форвард рассказал, что нужно сделать команде, чтобы пройти дальше по турнирной сетке мундиаля.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Нападающий команды России по футболу Артем Дзюба заявил, что каждый игрок сборной должен "умереть" на поле в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира против Испании, который пройдет в воскресенье на стадионе "Лужники" в Москве.

"Каждый из нас должен будет умереть на футбольном поле. И 95 минут, и 100 минут, сколько будет нужно, столько надо будет вывернуть себя наизнанку, нужен будет этот командный дух. В футболе, чем он, наверное, и прекрасен, в определенный день любая команда может обыграть любую. Если мы все выйдем и сыграем даже не на своем максимуме, а выше – на 200-300%, я уверен, что у нас будет шанс сделать этот исторический момент", — заявил Дзюба в видеоинтервью, опубликованном в микроблоге ФИФА в Twitter.

🗣"Я верю в то, что у нас будет шанс"



О матче с Испанией #ESP рассуждает Артем Дзюба #RUS🎥👇 pic.twitter.com/5LfYnLOjlK — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 1 июля 2018 г.

​В воскресенье путевки в четвертьфинал мундиаля разыграют Россия и Испания (1 июля, Москва), а также Хорватия и Дания (1 июля, Нижний Новгород).

© Sputnik / Евгения Новоженина Экстрасенс из Молдовы рассказал, кто выйдет в финал ЧМ-2018 по футболу

Накануне сборные Франции и Уругвая уже вышли в следующий раунд плей-офф ЧМ-2018.

Остальные матчи 1/8 финала пройдут в понедельник и вторник — Бразилия-Мексика (2 июля, Самара), Бельгия-Япония (2 июля, Ростов-на-Дону), Англия-Колумбия (3 июля, Москва), Швеция-Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург).