Объявлен стартовый состав сборной России на матч с испанцами

Сразу несколько изменений в стартовом составе по сравнению с прошлым матчем сделал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Нападающий "Зенита" Артем Дзюба и полузащитник "ЦСКА" Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании, сообщается в официальном микроблоге российской сборной в Twitter.

​Встреча 1/8 финала пройдет в воскресенье на стадионе "Лужники" в Москве и начнется в 17.00 по кишиневскому времени.

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Полностью стартовый состав сборной России выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (вратарь), Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Артем Дзюба.

Накануне сборные Франции и Уругвая уже вышли в следующий раунд плей-офф ЧМ-2018.

Остальные матчи 1/8 финала: Хорватия и Дания (1 июля, Нижний Новгород), Бразилия-Мексика (2 июля, Самара), Бельгия-Япония (2 июля, Ростов-на-Дону), Англия-Колумбия (3 июля, Москва), Швеция-Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург).