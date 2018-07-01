Серия пенальти: Россия победила Испанию на ЧМ-2018

Испания и Россия в основное и дополнительное время победителя на мундиале не выявили - потребовалась серия послематчевых пенальти.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Сборная России в серии пенальти (4:3) обыграла команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира, который проходит в РФ.

Матч прошел в Москве. На стадионе "Лужники" присутствовали 78 тысяч 11 зрителей. Уже на 12-й минуте счет был открыт. Мяч в ворота Игоря Акинфеева влетел от ноги защитника россиян Сергея Игнашевича. На 41-й минуте хозяева мундиаля восстановили равновесие. За игру рукой в своей штрафной был наказан желтой карточкой и назначением пенальти Жерар Пике. Стандарт реализовал нападающий "Зенита" Артем Дзюба — 1:1. Именно с таким счетом завершилось основное и дополнительное время поединка.

В решающий момент Акинфеев отразил пенальти Коке и Яго Аспаса.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия © Sputnik / Антон Денисов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия © Sputnik / Алексей Филиппов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Испания © Sputnik / Владимир Песня

Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия © Sputnik / Владимир Песня

Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия © Sputnik / Евгения Новоженина

Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия © Sputnik / Антон Денисов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия © Sputnik / Евгения Новоженина 1 / 7 © Sputnik / Антон Денисов Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия

Таким образом, команда России в четвертьфинале встретится с победителем пары Хорватия-Дания.

Накануне сборные Франции и Уругвая вышли в следующий раунд плей-офф ЧМ-2018.

© Sputnik / Евгения Новоженина Экстрасенс из Молдовы рассказал, кто выйдет в финал ЧМ-2018 по футболу

Остальные матчи 1/8 финала: Хорватия и Дания (1 июля, Нижний Новгород), Бразилия-Мексика (2 июля, Самара), Бельгия-Япония (2 июля, Ростов-на-Дону), Англия-Колумбия (3 июля, Москва), Швеция-Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург).