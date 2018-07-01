Президент Молдовы об игре россиян и испанцев: сборная России - молодцы

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Президент Молдовы похвалил сборную России, которая в серии пенальти (4:3) обыграла команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира, проходящего в РФ.

"Поздравляю футболистов сборной России с фантастической победой в тяжелейшем матче против команды Испании!

Ребята совершили невозможное: в серии послематчевых пенальти они оказались сильнее чемпионов мира 2010 года и чемпионов Европы 2012 года. Ждем не менее захватывающей игры 7 июля в Сочи", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook по итогам матча.

Молдавский лидер принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России, и заявил, что намерен посетить и финальный матч мундиаля.

Команда России в четвертьфинале встретится с победителем пары Хорватия-Дания. Накануне сборные Франции и Уругвая вышли в следующий раунд плей-офф ЧМ-2018.

Остальные матчи 1/8 финала: Хорватия и Дания (1 июля, Нижний Новгород), Бразилия-Мексика (2 июля, Самара), Бельгия-Япония (2 июля, Ростов-на-Дону), Англия-Колумбия (3 июля, Москва), Швеция-Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург).