Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча Россия-Испания

Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых удара в послематчевой серии в исполнении игроков сборной Испании Коке и Яго Аспаса.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Вратарь сборной России Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании.

© Sputnik / Антон Денисов Серия пенальти: Россия победила Испанию на ЧМ-2018

Игра прошла на стадионе "Лужники" в Москве. Уже на 12-й минуте счет был открыт. Мяч в ворота Игоря Акинфеева влетел от ноги защитника россиян Сергея Игнашевича. На 41-й минуте хозяева мундиаля восстановили равновесие. За игру рукой в своей штрафной был наказан желтой карточкой и назначением пенальти Жерар Пике. Стандарт реализовал нападающий "Зенита" Артем Дзюба — 1:1. Именно с таким счетом завершилось основное и дополнительное время поединка.

В решающий момент Акинфеев отразил пенальти Коке и Яго Аспаса. Таким образом, сборная России в серии пенальти (4:3) обыграла команду Испании.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец после победного матча с командой Испании заявила, что Акинфеев является абсолютным героем страны России.

"Потрясающая победа, Акинфеев — абсолютный герой России, — сказала Голодец журналистам. — Это история российского футбола, мы верили в команду, но было трудно представить, что вырвем эту победу. Тяжелейший матч, очень технично играли испанцы, но мы справились. Не хочу забегать вперед, следующий матч в Сочи, и мы болеем, мы верим в нашу команду".

Сам Акинфеев отметил, что не чувствует себя лучшим игроком матча.

"Не чувствую (себя) лучшим игроком матча. Лучшие — команда, болельщики. Получился увлекательный футбол. Хотели больше атаковать, но с Испанией ни одна команда не может атаковать больше времени. Нам повезло сегодня", — сказал вратарь сборной России журналистам.

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