Всеобщее ликование и радость: реакция болельщиков на победу России

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Всеобщее ликование, радость и гордость за команду России – такие эмоции в воскресенье испытывают болельщики. Связано это с тем, что подопечные Станислава Черчесова вышли в четвертьфинал домашнего чемпионата мира по футболу, обыграв грозных испанцев.

Друзья!!! Мы это сделали для нашей страны! Мы это сделали для вас!! Спасибо вам за поддержку!!!#вместемыкоманда pic.twitter.com/RL0ac3kySH — Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.

​Тактическую задачу футболисты сборной России выполнили полностью. Они сдержали атакующую команду Испании, не позволив им забить ни разу (серия послематчевых пенальти не в счет). Мяч в сетке ворот Игоря Акинфеева побывал на 12-й минуте, но не усилиями испанцев, а предательски отскочив от ноги опытного Сергея Игнашевича, но россияне не сдались, пропустив быстрый гол.

Форвард Артем Дзюба выигрывал одно единоборство за другим и в какой-то момент заставил испанца сыграть рукой в своей штрафной. На 41-й минуте нападающий "Зенита" реализовал пенальти и сравнял счет, чем привел трибуны в неописуемый восторг.

Кстати, в этот момент один из испанских болельщиков сказал: "Русские — звери! Себе забили, нам забили… Уйти бы с поля живыми".

​До конца матча испанцы продолжили контролировать мяч, а россияне – искать шансы в контратаках и прочно держать свои ворота на замке. Эта тактика привела к тому, что победителя решила серия пенальти, в которой опытный голкипер "ЦСКА" Игорь Акинфеев дважды спас свои ворота. Коке и Яго Аспас не справились с "двенадцатым игроком" российской команды – поддержкой трибун.

Эта победа привела в восторг болельщиков сборной России повсюду. Всеобщее ликование, которое запечатлено на многочисленных видео, появившихся в сети – все это сделали российские футболисты.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 1 Июл 2018 в 10:01 PDT

Публикация от Михаил Галустян (@m_galustyan) 1 Июл 2018 в 9:47 PDT

Сказка, которую стране-хозяйке мундиаля принес Станислав Черчесов и его игроки, продолжается, и только они знают, какую страницу в этой истории напишут следующей.