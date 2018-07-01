День пенальти: Хорватия победила Данию на ЧМ-2018

Парад вратарей: оба воскресных матча 1/8 финала мирового первенства по футболу завершились серией послематчевых пенальти.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Сборная Хорватии обыграла команду Дании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Матч прошел в Нижнем Новгороде. На стадионе присутствовали 40 тысяч 851 зритель. Уже на 1-й минуте поединка защитник датчан Матиас Йоргенсен забил гол, а на 4-й хорватский форвард Марио Манджукич сравнял счет — 1:1, который остался таким же по итогам основного и дополнительного времени.

Серия пенальти завершилась в пользу хорватов — 3:2.

Вратарь Даниел Субашич (Хорватия) пропускает гол в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Дании. © Sputnik / Григорий Соколов

Игроки сборной Дании радуются забитому голу в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Дании. © Sputnik / Григорий Соколов

Вратарь Каспер Шмейхель (Дания) пропускает гол в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Дании. © Sputnik / Михаил Корытов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Хорватия - Дания © Sputnik / Григорий Соколов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Хорватия - Дания © Sputnik / Григорий Сысоев

Болельщики сборной Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Дании. © Sputnik / Григорий Соколов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Хорватия - Дания © Sputnik / Максим Блинов 1 / 7 © Sputnik / Григорий Соколов Вратарь Даниел Субашич (Хорватия) пропускает гол в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Дании.

Таким образом, в четвертьфинале хорваты сыграют со сборной России, которая прошла Испанию. Этот матч пройдет 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт".

© Sputnik / Григорий Сысоев Всеобщее ликование и радость: реакция болельщиков на победу России

Накануне сборные Франции и Уругвая вышли в следующий раунд плей-офф ЧМ-2018 и встретятся друг с другом 6 июля в Нижнем Новгороде.

Остальные матчи 1/8 финала: Бразилия-Мексика (2 июля, Самара), Бельгия-Япония (2 июля, Ростов-на-Дону), Англия-Колумбия (3 июля, Москва), Швеция-Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург).