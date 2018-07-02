Тренер сборной Хорватии дал прогноз на матч с Россией

Златко Далич назвал сборную команду России по футболу "великим соперником" и заявил, что одержать верх над ней будет сложно.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу против сборной России будет потрясающим зрелищем для всего мира, заявил главный тренер команды Хорватии Златко Далич, назвав команду Станислава Черчесова "великим соперником".

Накануне сборная Хорватии победила датчан, и 7 июля в Сочи встретится с россиянами. Основное и дополнительное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти со счетом 3:2 победили подопечные Далича.

Сборная России ранее в этот же день сыграла в основное и дополнительное время вничью с Испанией (1:1), а в серии пенальти одержала верх со счетом 4:3.

"Для нас каждый следующий матч — самый важный. Я скажу ребятам, что мы играем против лучших команд на чемпионате мира. Россия не прошла бы так далеко, если бы не была хорошей командой", — заявил Далич.

Он также назвал российскую сборную сложным и великим соперником. "Мы постараемся не растерять осторожность, постараемся сыграть еще сильнее, чем до этого", — пообещал хорватский наставник.

По словам тренера, он будет настраивать спортсменов на встречу с Россией как на финал, так как это будет "колоссальное испытание".

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Кроме того, хорватский тренер напомнил, что турнир уже покинули такие сильные команды, как сборные Аргентины, Португалии и Египта.

"Мы приехали сюда ради того, чтобы играть футбол, и для того, чтобы наша страна гордилась нами", — заключил Далич.