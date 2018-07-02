14:20 02 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Сборная Испании по футболу

Испанские СМИ о поражении сборной в матче с Россией: "это провал"

© Sputnik / Алексей Даничев
ФИФА-2018
Получить короткую ссылку
178 0 0

Судя по материалам в СМИ Испании, победа россиян над сборной командой этой страны стала полной неожиданностью.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Сборная Испании уступила России в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. После поражения испанские СМИ активно комментируют вылет своей команды с турнира.

"В 1/8 финала Испания проиграла в серии пенальти самой слабой стране-хозяйке в истории Кубков мира", — пишет газета El Mundo. По мнению издания, команда Фернандо Йерро сильно затянула игру в первом тайме. При этом даже такой противник не стал для испанцев стимулом, чтобы постараться остаться на турнире.

Другая испанская газета Marca назвала поражение своих футболистов "завершением ужасного чемпионата".

"Это провал. Поражение во втором раунде от хозяев, намного уступающих Испании, отсутствие превосходства над командой, находящейся на 70-м месте рейтинга FIFA, может рассматриваться только так", — констатировало СМИ.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия
© Sputnik . Узбекистан
"Кипящий" стадион: Россия по пенальти выиграла у Испании

Также издание отметило, что тренерская работа и общий уровень игроков, за небольшим исключением, оказались намного ниже необходимого.

Издание El Pais заявляет, что команда испанцев отброшена на десять лет назад. На чемпионате в Бразилии в 2014 году сборная уступила Нидерландам и Чили, а на чемпионате Европы во Франции в 2016-м проиграла итальянцам. Сейчас Испания достигла той точки, когда она не может противостоять даже командам Ирана, Марокко и России.

Тренер сборной Хорватии дал прогноз на матч с Россией>>>

Встреча сборных России и Испании прошла в воскресенье на московском стадионе "Лужники" и завершилась в основное и добавленное время со счетом 1:1. На 11-й минуте защитник сборной России Сергей Игнашевич поразил собственные ворота, а на 41-й Артем Дзюба с пенальти сравнял счет. В дополнительное время командам не удалось выявить сильнейшего, а в серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 4:3.

Соперником россиян в четвертьфинале станет команда Хорватии, которая обыграла датчан в Нижнем Новгороде.

По теме

Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча Россия-Испания
Россия ликует: болельщики празднуют победу над Испанией на ЧМ-2018
Россия порадовала болельщиков выходом в плей-офф
Теги:
победа сборной России, футбольный матч, реакция, поражение, сми, СМИ, Нижний Новгород, Мадрид, Испания, Москва, Россия, Спорт
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис с супругой, одетые в народные костюмы, во время шествия участников Праздника песни и танца
    Неловкая ситуация

    Латвийцы снова посмеялись над выступлением президента Раймондса Вейониса – глава государства забыл свою речь и пожелал всем прекрасной погоды.

  • Дворец великих князей литовских
    Княжеский ремонт

    В Вильнюсе завершилась реставрация Дворца литовских князей - работы продолжались 15 лет и обошлись практически в сто миллионов евро.

  • Автобусы пригородного сообщения.
    Передайте за проезд

    С 1 июля почти на всей территории Эстонии введен бесплатный проезд в общественном транспорте. Почему четыре из 15 уездов пока отказались от этого блага?

  • Велосипедная прогулка по Беларуси
    Неизвестная Беларусь

    Sputnik собрал три маршрута для путешественников: где увидеть "белорусские Мальдивы", поесть страусятины и покататься на болотоходе - в обзоре красот республики.

  • Пациенты на приеме в больнице
    Легко отделались

    Туристы из Белоруссии, попавшие в ДТП по дороге из Тбилиси в Телави, заявляют, что автобус не сорвался в пропасть и они остались живы благодаря действиям водителя.

  • Саксофон
    Джаз в Сухуме

    III Международный джазовый фестиваль в Сухуме откроет легендарный американский музыкант Рональд Бейкер, в рамках фестиваля выступит трио Армена Мерабова.

  • Мусорные баки, фото из архива
    "Мусорный" вопрос

    Жители пригородов Баку решают "мусорный" вопрос как могут - отходы сжигают, при этом люди вынуждены вдыхать едкий канцерогенный дым.

  • Ереван, Армения. Каскад
    Программа-минимум

    Поездка на Севан, дегустация рыбы, прогулка по Каскаду, фото на фоне Арарата, посещение церквей в отдаленных районах — что обязательно нужно сделать туристу в Армении?

  • Смартфон, архивное фото
    Байконур оффлайн

    На космодроме "Байконур" ввели запрет в рабочее время пользоваться социальными сетями не только с рабочих компьютеров, но и с личных гаджетов.

  • Главный экономист экспертного отдела управления денежной наличности Нацбанка Кумушай Артыкова
    Прибыльный бизнес

    Главный экономист экспертного отдела управления денежной наличности Нацбанка Кыргызстана рассказала, как можно заработать на приобретении коллекционных монет.

  • Искандар Джалилов, архивное фото
    Таджикский легион

    Стало известно, что таджикский защитник Искандар Джалилов перешел в болгарский клуб "Локомотив" (Пловдив), а Фарход Восиев перебрался в российскую футбольную команду "Тюмень"

  • Участники общественной организации Поисковое движение Калининградской области во время раскопок
    Уникальная находка

    Калининградские поисковики обнаружили именную ложку и теперь ищут родственников фронтовика – уроженца Узбекской ССР, чтобы передать им вещь, потерянную 73 года назад.

  • Ярмарка свободных ремесленников Осетии Hikond”
    Волшебство повсюду

    Корреспондент Sputnik побывала на организованной творческой лабораторией "Портал" ярмарке во Владикавказе и убедилась, что "Hikond" - больше чем просто ярмарка.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис с супругой, одетые в народные костюмы, во время шествия участников Праздника песни и танца
    Неловкая ситуация

    Латвийцы снова посмеялись над выступлением президента Раймондса Вейониса – глава государства забыл свою речь и пожелал всем прекрасной погоды.

  • Дворец великих князей литовских
    Княжеский ремонт

    В Вильнюсе завершилась реставрация Дворца литовских князей - работы продолжались 15 лет и обошлись практически в сто миллионов евро.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Топ самых сексуальных женщин третьего тысячелетия по версии Maxim
Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия
"Кипящий" стадион: Россия по пенальти выиграла у Испании
Сколько стоят команды ЧМ-2018
Спорт и деньги: сколько стоят команды ЧМ-2018

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться