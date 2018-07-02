Испанские СМИ о поражении сборной в матче с Россией: "это провал"

Судя по материалам в СМИ Испании, победа россиян над сборной командой этой страны стала полной неожиданностью.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Сборная Испании уступила России в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. После поражения испанские СМИ активно комментируют вылет своей команды с турнира.

"В 1/8 финала Испания проиграла в серии пенальти самой слабой стране-хозяйке в истории Кубков мира", — пишет газета El Mundo. По мнению издания, команда Фернандо Йерро сильно затянула игру в первом тайме. При этом даже такой противник не стал для испанцев стимулом, чтобы постараться остаться на турнире.

Другая испанская газета Marca назвала поражение своих футболистов "завершением ужасного чемпионата".

"Это провал. Поражение во втором раунде от хозяев, намного уступающих Испании, отсутствие превосходства над командой, находящейся на 70-м месте рейтинга FIFA, может рассматриваться только так", — констатировало СМИ.

Также издание отметило, что тренерская работа и общий уровень игроков, за небольшим исключением, оказались намного ниже необходимого.

Издание El Pais заявляет, что команда испанцев отброшена на десять лет назад. На чемпионате в Бразилии в 2014 году сборная уступила Нидерландам и Чили, а на чемпионате Европы во Франции в 2016-м проиграла итальянцам. Сейчас Испания достигла той точки, когда она не может противостоять даже командам Ирана, Марокко и России.

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Встреча сборных России и Испании прошла в воскресенье на московском стадионе "Лужники" и завершилась в основное и добавленное время со счетом 1:1. На 11-й минуте защитник сборной России Сергей Игнашевич поразил собственные ворота, а на 41-й Артем Дзюба с пенальти сравнял счет. В дополнительное время командам не удалось выявить сильнейшего, а в серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 4:3.

Соперником россиян в четвертьфинале станет команда Хорватии, которая обыграла датчан в Нижнем Новгороде.