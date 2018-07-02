Акинфеев: болельщики вдохновили команду на победу над Испанией

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев, ставший лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против Испании, заявил, что болельщики вдохновили национальную команду на победу в этом поединке.

Сборная России в серии пенальти (4:3) обыграла команду Испании. Матч прошел в Москве. На стадионе "Лужники" присутствовали 78 тысяч 11 зрителей. Уже на 12-й минуте счет был открыт. Мяч в ворота Игоря Акинфеева влетел от ноги защитника россиян Сергея Игнашевича. На 41-й минуте хозяева мундиаля восстановили равновесие. За игру рукой в своей штрафной был наказан желтой карточкой и назначением пенальти Жерар Пике. Стандарт реализовал нападающий "Зенита" Артем Дзюба — 1:1. Именно с таким счетом завершилось основное и дополнительное время поединка. В решающий момент Акинфеев отразил пенальти Коке и Яго Аспаса.

"Чувствовалась колоссальная поддержка, пусть никто не обижается, но болельщики не были такими камерными, как на первой игре против Саудовской Аравии. Стадион действительно дышал, болел. Это было единое сердце, и сердце было в наших цветах, в нашем триколоре, поэтому болельщики нас вдохновили, без их помощи ничего бы не было", — сказал Акинфеев в видеоинтервью, опубликованном на канале сборной России в YouTube.

"Эта радость была вымученной, мы где-то терпели, мы хотели этого, не скажу, что испанцы тоже не хотели, они контролировали практически этот матч, но боженька помогает тем, кто хочет (победы) больше. Славу богу, что бог был на нашей стороне", — добавил голкипер.

В четвертьфинале подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Хорватии, победившей датчан также в серии пенальти. Этот матч состоится в Сочи 7 июля.