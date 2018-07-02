Бразилия выиграла у Мексики на чемпионате мира по футболу

Без лишних эмоций - два безответных гола забили бразильцы в ворота сборной Мексики на мундиале.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Сборная Бразилии со счетом 2:0 обыграла команду Мексики в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Встреча состоялась в Самаре. На стадионе присутствовали 41 тысяча 970 зрителей. Первый гол в этом поединке забил на 51-й минуте Неймар, а на 88-й отличился Роберто Фирмино — 2:0.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Мексика © Sputnik / Виталий Тимкив

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Мексика © Sputnik / Виталий Тимкив

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Мексика © Sputnik / Владимир Астапкович 1 / 3 © Sputnik / Виталий Тимкив Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Мексика

Таким образом, бразильцы вышли в четвертьфинал, где встретятся с победителем пары Бельгия-Япония. Матч 1/4 пройдет 6 июля в Казани.

© Sputnik / Евгения Новоженина Экстрасенс из Молдовы рассказал, кто выйдет в финал ЧМ-2018 по футболу

Ранее сборные Франции и Уругвая вышли в следующий раунд плей-офф ЧМ-2018 и встретятся друг с другом 6 июля в Нижнем Новгороде. В четвертьфинале сразятся также команды России и Хорватии. Этот поединок пройдет 7 июля в Сочи.

Остальные матчи 1/8 финала: Бельгия-Япония (2 июля, Ростов-на-Дону), Англия-Колумбия (3 июля, Москва), Швеция-Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург).