Бразилия выиграла у Мексики на чемпионате мира по футболу

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Сборная Бразилии со счетом 2:0 обыграла команду Мексики в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в России.
Встреча состоялась в Самаре. На стадионе присутствовали 41 тысяча 970 зрителей. Первый гол в этом поединке забил на 51-й минуте Неймар, а на 88-й отличился Роберто Фирмино — 2:0.
- Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Мексика© Sputnik / Виталий Тимкив
- Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Мексика© Sputnik / Виталий Тимкив
- Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Мексика© Sputnik / Владимир Астапкович
Таким образом, бразильцы вышли в четвертьфинал, где встретятся с победителем пары Бельгия-Япония. Матч 1/4 пройдет 6 июля в Казани.
Ранее сборные Франции и Уругвая вышли в следующий раунд плей-офф ЧМ-2018 и встретятся друг с другом 6 июля в Нижнем Новгороде. В четвертьфинале сразятся также команды России и Хорватии. Этот поединок пройдет 7 июля в Сочи.
Остальные матчи 1/8 финала: Бельгия-Япония (2 июля, Ростов-на-Дону), Англия-Колумбия (3 июля, Москва), Швеция-Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург).