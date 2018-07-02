Бельгия в добавленное время вырвала победу у Японии на ЧМ-2018

Голевая решающая контратака на последних секундах добавленного времени вывела Бельгию в четвертьфинал.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Сборная Бельгии со счетом 3:2 обыграла команду Японии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Встреча состоялась в Ростове-на-Дону. На стадионе присутствовали 41 тысяча 466 зрителей. На 48-й минуте счет открыл японский полузащитник Гэнки Харагути, а на 52-й преимущество своей сборной увеличил японский хавбек Такаси Инуи. На 69-й минуте защитник бельгийцев воспользовался ошибкой вратаря соперника и сократил отставание в счете, а на 74-й полузащитник Маруан Феллаини восстановил равновесие в матче. На 94-й минуте хавбек Насер Шадли забил решающий гол, принеся победу Бельгии — 3:2.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бельгия - Япония © Sputnik / Алексей Мальгавко

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бельгия - Япония © Sputnik / Алексей Мальгавко

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бельгия - Япония © Sputnik / Алексей Мальгавко

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бельгия - Япония © Sputnik / Алексей Мальгавко

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бельгия - Япония © Sputnik / Алексей Филиппов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бельгия - Япония © Sputnik / Алексей Мальгавко 1 / 6 © Sputnik / Алексей Мальгавко Футбол. ЧМ-2018. Матч Бельгия - Япония

Таким образом, бельгийцы сыграют в четвертьфинале с командой Бразилии, которая обыграла мексиканцев — 2:0. Этот матч пройдет 6 июля в Казани.

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Ранее сборные Франции и Уругвая вышли в следующий раунд плей-офф ЧМ-2018 и встретятся друг с другом 6 июля в Нижнем Новгороде. В четвертьфинале сразятся также команды России и Хорватии. Этот поединок пройдет 7 июля в Сочи.

Во вторник пройдут заключительные матчи 1/8 финала — Англия-Колумбия (3 июля, Москва), Швеция-Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург).