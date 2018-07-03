16:23 03 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Игроки сборной России.

Россия-Хорватия: кто вылетит, а кто пройдет дальше

© Sputnik / Anton Denisov
ФИФА-2018
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Футбольный эксперт рассказал, чего ждать от противостояния россиян и хорватов.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Сборная России героически выстояла против команды Испании в 1/8 финала на домашнем мундиале. 

Теперь россиянам предстоит не менее сложный матч против сборной Хорватии, которая прошла в 1/4 финала, обойдя футболистов Дании. 

Футбольный эксперт Кристиан Фриск специально для Sputnik Молдова сделал прогноз на предстоящий матч Россия-Хорватия.

"Хорватия не будет сильно менять свою тактику под стиль игры сборной России. А Станислав Черчесов, скорее всего, прибегнет к той же схеме, что и в матче с испанцами — с пятью защитниками, где крайние подключаются к атакам. Есть большие ожидания от Дзюбы. Очень вероятно, что снова проявит себя Денис Черышев, он даже может стать ключевым игроком в этом матче", — заявил Фриск.

В игре против Испании 12-м игроком на поле стали болельщики, которые очень активно поддерживали футболистов и сыграли немалую роль в их волевой победе. Так же может произойти и во время встречи с хорватами, Россия способна вновь произвести сенсацию, полагает эксперт.

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"Много голов забито не будет. Возможно, основное время завершится ничейным счетом и футболистам вновь придется отыграть дополнительное время, а после пробивать серию пенальти. В серии одиннадцатиметровых ударов Игорь Акинфеев может снова стать спасителем команды", — отметил Фриск.

Собеседник рассказал, что для сборной России этот чемпионат уже стал историческим. Россияне впервые в своей новейшей истории вышли в плей-офф чемпионата мира. Последний раз в игры на вылет проходила сборная СССР в 1986 году.

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Теги:
матч Россия-Хорватия, ставки, счет, прогноз, чемпионат мира по футболу 2018, ЧМ-2018, Хорватия, Россия, Спорт
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