Шведы вышли в четвертьфинал ЧМ-2018, победив Швейцарию

Судьбу предпоследнего матча 1/8 финала чемпионата мира футболу решил всего один забитый мяч.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Сборная Швеции со счетом 1:0 обыграла команду Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

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Поединок состоялся в Санкт-Петербурге. На стадионе присутствовали 64 тысячи 42 зрителя. Единственный гол на 66-й минуте забил шведский полузащитник Эмиль Форсберг.

Шведы в четвертьфинале сыграют с победителем пары Колумбия-Англия.

Бельгийцы на этой стадии встретятся с командой Бразилии. Этот матч пройдет 6 июля в Казани. Сборные Франции и Уругвая в четвертьфинале будут играть друг с другом 6 июля в Нижнем Новгороде, а команды России и Хорватии — 7 июля в Сочи.