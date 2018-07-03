Англия по пенальти обыграла Колумбию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Сборная Англии в серии пенальти победила команду Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Поединок состоялся в Москве. На стадионе присутствовали 44 тысячи 190 зрителей. Первый гол в этой встрече забил форвард англичан Харри Кейн, на 57-й минуте реализовавший пенальти. Этот мяч стал для него уже шестым на турнире (три он забил с одиннадцатиметровой отметки) — Кейн возглавляет бомбардирскую гонку. На 93-й минуте защитник Ерри Мина сравнял счет и перевел игру в дополнительное время, которое завершилось вничью — 1:1.

В итоге победителя определила серия послематчевых пенальти, в которой успешнее были англичане — 4:3.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Англия © Sputnik / Виталий Белоусов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Англия © Sputnik / Григорий Сысоев

Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Англия © Sputnik / Григорий Сысоев 1 / 3 © Sputnik / Виталий Белоусов Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Англия

Таким образом, англичане в четвертьфинале встретятся со шведами, обыгравшими швейцарцев 1:0. Этот поединок пройдет 7 июля в Самаре.

Бельгийцы на этой стадии встретятся с командой Бразилии. Этот матч пройдет 6 июля в Казани. Сборные Франции и Уругвая в четвертьфинале будут играть друг с другом 6 июля в Нижнем Новгороде, а команды России и Хорватии — 7 июля в Сочи.