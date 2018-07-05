14:44 05 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Диего Марадона.

Неистовый аргентинец: за что наказали Диего Марадону

© Sputnik / Владимир Песня
ФИФА-2018
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ФИФА осудила Марадону за критику работы арбитра матча Англия — Колумбия.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Международная федерация футбола (ФИФА) осудила Диего Марадону за резкую критику в адрес американца Марка Гейгера — главного арбитра четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными Англии и Колумбии.

Во вторник сборная Колумбии проиграла команде Англии в матче в 1/8 финала чемпионата мира. В начале второго тайма команда Гарета Саутгейта забила гол с пенальти, назначение которого вызвало споры. Марадона заявил, что глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина должен извиниться перед колумбийцами за назначение Гейгера на этот матч, отметив, что "увидел величайшую кражу".

"ФИФА очень жаль читать такие заявления от человека, который написал историю нашей игры", — говорится в ответе федерации.

Знаменитый бразильский футболист Пеле (в центре), советские футболисты: нападающий Михаил Шалвович Месхи (1937-1991) (справа) и полузащитник Георгий Владимирович Сичинава (второй справа)
© Sputnik /
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В ФИФА отметили, что "намеки" Марадоны "совершенно неуместны и необоснованны", и добавили, что "резко осуждают" действия одного из лучших игроков за всю историю футбола.

Марадона на ЧМ-2018

Это не первый инцидент на чемпионате мира в России с участием Марадоны, посла ФИФА.

Ранее он принес извинения за оскорбительный жест, продемонстрированный в адрес южнокорейских болельщиков. Марадона также показывал неприличные жесты на стадионе в Санкт-Петербурге, когда сборная Аргентины забила победный мяч в ворота нигерийцев.

На матче Аргентина — Исландия, который прошел 16 июня в Москве и завершился вничью 1:1, Марадона курил сигару, сидя на трибуне. Позже он через соцсети попросил прощения у болельщиков и организаторов, заявив, что не знал о запрете курения на стадионах.

Издание Diario Correo сообщало, что ФИФА прекратила сотрудничество с 57-летним Марадоной из-за его поведения на турнире.

Футболист Диего Марадона на зрительской трибуне во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины.
© Sputnik / Владимир Астапкович
Футболист Диего Марадона на зрительской трибуне во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины.

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Теги:
извинение, ЧМ-2018 по футболу, наказание, футбол, Диего Марадона, Россия, Спорт
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