Неистовый аргентинец: за что наказали Диего Марадону

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Международная федерация футбола (ФИФА) осудила Диего Марадону за резкую критику в адрес американца Марка Гейгера — главного арбитра четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными Англии и Колумбии.

Во вторник сборная Колумбии проиграла команде Англии в матче в 1/8 финала чемпионата мира. В начале второго тайма команда Гарета Саутгейта забила гол с пенальти, назначение которого вызвало споры. Марадона заявил, что глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина должен извиниться перед колумбийцами за назначение Гейгера на этот матч, отметив, что "увидел величайшую кражу".

"ФИФА очень жаль читать такие заявления от человека, который написал историю нашей игры", — говорится в ответе федерации.

В ФИФА отметили, что "намеки" Марадоны "совершенно неуместны и необоснованны", и добавили, что "резко осуждают" действия одного из лучших игроков за всю историю футбола.

Марадона на ЧМ-2018

Это не первый инцидент на чемпионате мира в России с участием Марадоны, посла ФИФА.

Ранее он принес извинения за оскорбительный жест, продемонстрированный в адрес южнокорейских болельщиков. Марадона также показывал неприличные жесты на стадионе в Санкт-Петербурге, когда сборная Аргентины забила победный мяч в ворота нигерийцев.

На матче Аргентина — Исландия, который прошел 16 июня в Москве и завершился вничью 1:1, Марадона курил сигару, сидя на трибуне. Позже он через соцсети попросил прощения у болельщиков и организаторов, заявив, что не знал о запрете курения на стадионах.

Издание Diario Correo сообщало, что ФИФА прекратила сотрудничество с 57-летним Марадоной из-за его поведения на турнире.