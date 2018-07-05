Кто станет первым полуфиналистом ЧМ по футболу - прогноз игры Уругвай-Франция

Любителей футбола и фанатов сборных Уругвая и Франции ждут масса необычных сюрпризов, при этом 90 минут матча не хватит для выявления победителя, считает обозреватель Sputnik.

Первый полуфиналист ЧМ по футболу в России определится в матче между сборными Уругвая и Франции, который состоится 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск.

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Обе команды сумели сохранить дополнительные силы на предстоящий четвертьфинал, так как обыграли своих соперников в отведенные 90 минут. Французы выбили с турнира Аргентину 4:3, а Уругвай отправил домой Роналду и Португалию , победив 2:1. Но это совершенно не означает, что такой же залихватский футбол мы с вами увидим в первой игре ¼ финала.

Уругвай и Бразилия – это две сборные на "мундиале", пропустившие в свои ворота только по одному голу. В центре обороны Уругвая играет великолепная связка из мадридского "Атлетико" — Диего Годин и Хосе Хименес. Многолетнее партнерство в Испании, довело их взаимопонимание на поле до клеточного уровня. Преодолеть такие защитные редуты непросто любому оппоненту. Обозреватель Sputnik Грузия прогнозирует, что

Уругвай во встрече с французами будет действовать вторым номером, отдав инициативу "трехцветным". Обуславливается это тем, что в матче, скорее всего, не примет участие Эдинсон Кавани. У форварда ПСЖ травма, и его выход на поле под большим вопросом. Как вы сами понимаете – Уругвай с Кавани и без него – это две разные сборные. В одиночку Суаресу будет очень сложно пробивать бреши к воротам Льориса.

Франция, конечно же, смотрелась очень мощно в матче против Аргентины. Но против достаточно слабой и нервозной Аргентины. В принципе, три гола "альбиселесте" получились не совсем закономерными. В первом случае дальний удар получился у ди Марии, второй гол стал следствием нелепого рикошета, ну а при счете 4:2 французы фактически встали.

То, что у команды Дешама получалось против Аргентины, вряд ли случится в игре с Уругваем. Опять-таки – из-за насыщенной обороны южноамериканцев. Безусловно, Гризман, Мбаппе, Погба сделают все возможное, чтобы забить (кто бы сомневался), но для достижения цели им придется изрядно попотеть.

Автор предполагает, что игра будет предельно осторожной. Французы большую часть времени проведут в атаке, но не оголяя тылы – как убегать в контратаки уругвайцы не забыли. Выход в полуфинал может решить один единственный точный удар. При этом совершенно не удивлюсь, что 90 минут командам не хватит для выявления победителя. Поэтому моя ставка – победа французов в один мяч или ничья. Разгрома здесь не будет.

Ставка: победа Франции в один мяч или ничья за 1,72.

Чемпионат мира 2018 года проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира играются на 12 стадионах в 11 городах.

Всю информацию о чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте Sputnik FIFA-2018.