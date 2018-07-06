Россияне уверены в победе своей сборной над хорватами на ЧМ-2018

Проведенный социологический опрос показал, что большинство россиян верит в победу сборной России над хорватами на ЧМ-2018.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Большинство россиян верит в победу сборной РФ по футболу над хорватами в 1/4 финала ЧМ-2018, 65% планируют следить за ходом игры дома или на работе, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как показало исследование, 56% россиян выразили надежду, что сборная РФ одержит победу над хорватами, 10% считают, что результатом матча станет ничья, о победе хорватов заявили 15% респондентов, 19% затруднились ответить на вопрос.

© Sputnik / Алексей Даничев Назначен арбитр на матч между Россией и Хорватией

Также 65% россиян, рассказали, что будут смотреть трансляцию матча дома, в гостях или на работе, 1,6% опрошенных — в фанзоне, 1% — в кафе или баре, на стадионе в Сочи матч будут смотреть 0,4% респондентов. Меньше трети участников опроса (29%) заявили, что не будут смотреть игру, 3% затруднились ответить.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 4 июля 2018 года, в исследовании принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Сборная России в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира победила команду Испании в серии пенальти, хорваты также в серии послематчевых 11-метровых ударов переиграли сборную Дании.

Встреча 1/4 финала между сборными России и Хорватии состоится 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 21.00.