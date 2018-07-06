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Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Франция

Франция выиграла у Уругвая и стала первым полуфиналистом ЧМ-2018

© Sputnik / Владимир Песня
ФИФА-2018
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Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (116)
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Два гола французов вывели эту сборную в полуфинал мундиаля, соперник определится в вечерней встрече.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Сборная Франции со счетом 2:0 обыграла команду Уругвая в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в России.

Поединок прошел Нижнем Новгороде. На стадионе присутствовали 43 тысячи 319 зрителей. Счет на 40-й минуте открыл защитник французов Рафаэль Варан. На 61-й минуте преимущество своей команды удвоил форвард Антуан Гризманн.

  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Франция
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Франция
    © Sputnik / Григорий Соколов
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Франция
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Франция
    © Sputnik / Антон Денисов
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Франция
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Франция
    © Sputnik / Григорий Соколов
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© Sputnik / Григорий Соколов
Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Франция

Таким образом, в 1/2 финала французы встретятся с победителем матча Бразилия-Бельгия. Эта игра пройдет в пятницу в Казани.

Еще два четвертьфинала состоятся в субботу: Швеция — Англия (Самара) и Россия — Хорватия (Сочи).

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (116)

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Теги:
четвертьфинал, плей-офф, чемпионат мира по футболу, Франция, Уругвай
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