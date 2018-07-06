Бельгия обыграла Бразилию и вышла в полуфинал чемпионата мира

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Сборная Бельгии со счетом 2:1 обыграла в четвертьфинале команду Бразилии на чемпионате мира по футболу, который проходит в России.

Матч состоялся в Казани. На стадионе присутствовали 42 тысячи 873 зрителя. Счет был открыт уже на 13-й минуте. Мяч попал в сетку ворот бразильцев, отскочив от плеча полузащитника Фернандиньо. На 31-й минуте преимущество своей сборной удвоил Кевин де Брейне. На 76-й минуте хавбек Ренато Аугусто сократил отставание, но больше бразильцы забить не сумели.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Бельгия © Sputnik / Владимир Астапкович

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Бельгия © Sputnik / Алексей Филиппов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Бельгия © Sputnik / Алексей Филиппов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Бельгия © Sputnik / Владимир Астапкович

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Бельгия © Sputnik / Алексей Филиппов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Бельгия © Sputnik / Максим Богодвид

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Бельгия © Sputnik / Алексей Филиппов 1 / 7 © Sputnik / Владимир Астапкович Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Бельгия

Таким образом, бельгийцы встретятся в полуфинале с командой Франции, которая ранее победила Уругвай — 2:0. Этот полуфинальный матч пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля.

Еще два четвертьфинала состоятся в субботу: Швеция — Англия (Самара) и Россия — Хорватия (Сочи). Победители этих противостояний 11 июля в Москве оспорят путевку в финал.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.