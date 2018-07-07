20:07 07 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Сборная России по футболу

Обещание сборной России: в игре с хорватами выложимся полностью

© Sputnik / Владимир Астапович
ФИФА-2018
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Футболисты сборной команды России пообещали сделать все возможное, чтобы одержать победу в матче с хорватами.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Сборная России по футболу обратилась к болельщикам накануне четвертьфинала домашнего чемпионата мира с командой Хорватии.

"Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим", — говорится на странице сборной России в твиттере.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия
© Sputnik / Антон Денисов
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В 1/8 финала российская команда победила Испанию в серии пенальти, а хорваты, также в серии одиннадцатиметровых, переиграли датчан. Четвертьфинальная встреча начнется 7 июля в 21:00 мск на стадионе "Фишт" в Сочи.

Матч в Сочи

Накануне в Сочи в течение часа выпала треть месячной нормы осадков. В городе затруднено движение транспорта и пешеходов.

Власти Сочи заявили, что готовы к возросшей нагрузке на городскую инфраструктуру и уверены, что все пройдет на высоком уровне. Для болельщиков при необходимости запустят дополнительные шаттлы, а все кафе и рестораны уже запаслись пивом и продуктами. Непосредственно на стадионе "Фишт" во время игры безопасность обеспечат более ста спасателей МЧС и 16 единиц техники.

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Седьмого июля в матчах Россия — Хорватия и Англия — Швеция определится вторая полуфинальная пара мундиаля. Таким образом, в розыгрыше мирового первенства остались лишь европейские сборные. В последний раз чемпионом мира не из Европы становилась сборная Бразилии, победившая в 2002 году.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи.

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Теги:
плей-офф, Хорватия, матч, стадион Фишт, ЧМ-2018 по футболу, Сочи, Россия, Спорт
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