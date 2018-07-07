Обещание сборной России: в игре с хорватами выложимся полностью

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Сборная России по футболу обратилась к болельщикам накануне четвертьфинала домашнего чемпионата мира с командой Хорватии.
"Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим", — говорится на странице сборной России в твиттере.
В 1/8 финала российская команда победила Испанию в серии пенальти, а хорваты, также в серии одиннадцатиметровых, переиграли датчан. Четвертьфинальная встреча начнется 7 июля в 21:00 мск на стадионе "Фишт" в Сочи.
Матч в Сочи
Накануне в Сочи в течение часа выпала треть месячной нормы осадков. В городе затруднено движение транспорта и пешеходов.
Власти Сочи заявили, что готовы к возросшей нагрузке на городскую инфраструктуру и уверены, что все пройдет на высоком уровне. Для болельщиков при необходимости запустят дополнительные шаттлы, а все кафе и рестораны уже запаслись пивом и продуктами. Непосредственно на стадионе "Фишт" во время игры безопасность обеспечат более ста спасателей МЧС и 16 единиц техники.
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Седьмого июля в матчах Россия — Хорватия и Англия — Швеция определится вторая полуфинальная пара мундиаля. Таким образом, в розыгрыше мирового первенства остались лишь европейские сборные. В последний раз чемпионом мира не из Европы становилась сборная Бразилии, победившая в 2002 году.
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи.
Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на @FIFAWorldCup и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим ❤️#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ObeM84QIQc— Сборная России (@TeamRussia) 6 июля 2018 г.