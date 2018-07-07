Обещание сборной России: в игре с хорватами выложимся полностью

Футболисты сборной команды России пообещали сделать все возможное, чтобы одержать победу в матче с хорватами.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Сборная России по футболу обратилась к болельщикам накануне четвертьфинала домашнего чемпионата мира с командой Хорватии.

"Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим", — говорится на странице сборной России в твиттере.

© Sputnik / Антон Денисов Президент Молдовы об игре россиян и испанцев: сборная России - молодцы

В 1/8 финала российская команда победила Испанию в серии пенальти, а хорваты, также в серии одиннадцатиметровых, переиграли датчан. Четвертьфинальная встреча начнется 7 июля в 21:00 мск на стадионе "Фишт" в Сочи.

Матч в Сочи

Накануне в Сочи в течение часа выпала треть месячной нормы осадков. В городе затруднено движение транспорта и пешеходов.

Власти Сочи заявили, что готовы к возросшей нагрузке на городскую инфраструктуру и уверены, что все пройдет на высоком уровне. Для болельщиков при необходимости запустят дополнительные шаттлы, а все кафе и рестораны уже запаслись пивом и продуктами. Непосредственно на стадионе "Фишт" во время игры безопасность обеспечат более ста спасателей МЧС и 16 единиц техники.

Побыть русской красавицей: иностранцам на ЧМ-2018 полюбились кокошники>>>

Седьмого июля в матчах Россия — Хорватия и Англия — Швеция определится вторая полуфинальная пара мундиаля. Таким образом, в розыгрыше мирового первенства остались лишь европейские сборные. В последний раз чемпионом мира не из Европы становилась сборная Бразилии, победившая в 2002 году.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи.