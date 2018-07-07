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Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия

Россияне бились до последнего: хорваты проходят в полуфинал ЧМ-2018

© Sputnik / Нина Зотина
ФИФА-2018
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Игра была напряженной, а игроки сборной России сделали все возможное, чтобы одержать победу, но все решил случай.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Несмотря на прошедший в Сочи в пятницу ливень, четвертьфинальный матч между сборными России и Хорватии начался ожидаемо при полных трибунах. Болельщики команд были увлечены игрой, а не метеорологическими условиями.

С первых минут игры игроки сборной России "пошли в наступление", но хорваты тоже "не сдавались", однако приложили немало усилий, чтобы переходить в контратаки. Хорваты Модрич и Манджукич старались изо всех сил, однако часто "фолили".

Блестящая игра Дениса Черышева не заставила долго ждать результата, на 31-й минуте после паса Артема Дзюбы он отправил мяч в "девятку" ворот хорватского вратаря Даниэля Субашича.

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© Ruptly .
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Но хорваты переняли инициативу: на 40-й минуте матча с передачи Манджукича ответный гол забил Андрей Крамарич.

Второй тайм начался с жесткого противостояния игроков двух сборных. Напирали и русские, и хорваты. Однако на 60-й минуте матча хорват Перишич заставил нервно выдохнуть всех российских болельщиков от Калининграда до Камчатки, с близкого расстояния попав в штангу.

О том, что дополнительное время неизбежно, стало понятно на 88-й минуте матча.

В дополнительное время второй мяч прилетел в ворота сборной России после того, как Игнашевич остался фактически наедине с несколькими хорватскими форвардами.

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После пропущенного гола сборная России пошла вперед, однако агрессивный стиль игры хорватов привел их к штрафному удару. После подачи Алана Дзагоева, Марио Фернандез "срезал" мяч в ворота сборной Хорватии — 2:2.

Дальнейшие действия футболистов не привели к результативным действиям, команды перешли к серии послематчевых пенальти. По одиннадцатиметровым ударам общий счет стал 4:3 в пользу Хорватии. Однако общее мнение после матча — Россия билась до конца.

  • ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    © Sputnik / Александр Вильф
  • ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    © Sputnik / Евгения Новоженина
  • ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    © Sputnik / Григорий Сысоев
  • ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    © Sputnik / Александр Вильф
  • ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    © Sputnik / Алексей Филиппов
  • ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    © Sputnik / Нина Зотина
  • ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    © Sputnik / Григорий Сысоев
  • ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    © Sputnik / Нина Зотина
  • ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    © Sputnik / Александр Вильф
  • ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    © Sputnik / Александр Вильф
  • ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    © Sputnik / Григорий Сысоев
  • ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    © Sputnik / Александр Вильф
  • ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    © Sputnik / Алексей Филиппов
  • ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
    © Sputnik / Алексей Филиппов
1 / 14
© Sputnik / Александр Вильф
ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия

Сборную команду Хорватии ждет встреча в полуфинале ЧМ-2018 со сборной Англии, одолевшей сборную Швеции со счетом 2:0. За место в финале в противоположном матче поборются сборные Бельгии и Франции.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в МосквеКалининградеСанкт-ПетербургеВолгограде, КазаниНижнем Новгороде, СамареСаранскеРостове-на-ДонуЕкатеринбурге и Сочи.

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Теги:
матч Россия-Хорватия, ЧМ-2018, ЧМ-2018 по футболу, голы, четвертьфинал, футбол, Хорватия, Сочи, Россия, Спорт
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