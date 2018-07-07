Россияне бились до последнего: хорваты проходят в полуфинал ЧМ-2018

Игра была напряженной, а игроки сборной России сделали все возможное, чтобы одержать победу, но все решил случай.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Несмотря на прошедший в Сочи в пятницу ливень, четвертьфинальный матч между сборными России и Хорватии начался ожидаемо при полных трибунах. Болельщики команд были увлечены игрой, а не метеорологическими условиями.

С первых минут игры игроки сборной России "пошли в наступление", но хорваты тоже "не сдавались", однако приложили немало усилий, чтобы переходить в контратаки. Хорваты Модрич и Манджукич старались изо всех сил, однако часто "фолили".

Блестящая игра Дениса Черышева не заставила долго ждать результата, на 31-й минуте после паса Артема Дзюбы он отправил мяч в "девятку" ворот хорватского вратаря Даниэля Субашича.

Но хорваты переняли инициативу: на 40-й минуте матча с передачи Манджукича ответный гол забил Андрей Крамарич.

Второй тайм начался с жесткого противостояния игроков двух сборных. Напирали и русские, и хорваты. Однако на 60-й минуте матча хорват Перишич заставил нервно выдохнуть всех российских болельщиков от Калининграда до Камчатки, с близкого расстояния попав в штангу.



О том, что дополнительное время неизбежно, стало понятно на 88-й минуте матча.

В дополнительное время второй мяч прилетел в ворота сборной России после того, как Игнашевич остался фактически наедине с несколькими хорватскими форвардами.

Обещание сборной России: в игре с хорватами выложимся полностью>>>

После пропущенного гола сборная России пошла вперед, однако агрессивный стиль игры хорватов привел их к штрафному удару. После подачи Алана Дзагоева, Марио Фернандез "срезал" мяч в ворота сборной Хорватии — 2:2.

Дальнейшие действия футболистов не привели к результативным действиям, команды перешли к серии послематчевых пенальти. По одиннадцатиметровым ударам общий счет стал 4:3 в пользу Хорватии. Однако общее мнение после матча — Россия билась до конца.

ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия © Sputnik / Александр Вильф

ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия © Sputnik / Евгения Новоженина

ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия © Sputnik / Григорий Сысоев

ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия © Sputnik / Александр Вильф

ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия © Sputnik / Алексей Филиппов

ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия © Sputnik / Нина Зотина

ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия © Sputnik / Григорий Сысоев

ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия © Sputnik / Нина Зотина

ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия © Sputnik / Александр Вильф

ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия © Sputnik / Александр Вильф

ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия © Sputnik / Григорий Сысоев

ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия © Sputnik / Александр Вильф

ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия © Sputnik / Алексей Филиппов

ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия © Sputnik / Алексей Филиппов 1 / 14 © Sputnik / Александр Вильф ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия

Сборную команду Хорватии ждет встреча в полуфинале ЧМ-2018 со сборной Англии, одолевшей сборную Швеции со счетом 2:0. За место в финале в противоположном матче поборются сборные Бельгии и Франции.