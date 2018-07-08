Путин назвал футболистов сборной России героями после матча с Хорватией

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин назвал матч "историческим", а игру сборной команды "волевой и красивой".

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал российских футболистов героями после просмотра матча ЧМ-2018 против хорватов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими", — рассказал Песков.

© Sputnik / Нина Зотина Россияне бились до последнего: хорваты проходят в полуфинал ЧМ-2018

По его словам, президент дважды в субботу звонил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. После игры Путин в разговоре с Черчесовым отметил "красивую, волевую игру" российской команды в "историческом матче", а также позвал футболистов, членов тренерского штаба и персонал сборной на обсуждение итогов турнира.

Сборная России по футболу в субботу в матче 1/4 финала в серии пенальти уступила команде Хорватии, которая стала последним полуфиналистом турнира. Основное и дополнительно время закончилось со счетом 2:2. Это был лучший результат российской сборной на чемпионатах мира в истории.