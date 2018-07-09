ESPN назвала двух российских футболистов открытием чемпионата мира

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Лучшие бомбардиры сборной России на чемпионате мира по футболу, полузащитник Денис Черышев и форвард Артем Дзюба, стали открытием мундиаля. Игроки включены в символическую сборную, составленную популярным спортивным изданием ESPN.

Команда России провела на турнире пять игр, уступив в четвертьфинале хорватам в серии пенальти. За эти матчи Черышев сумел забить четырежды, уступая по числу голов только нападающему сборной Англии Харри Кейну (шесть голов). Дзюба стал лидером атак и лучшим футболистом по числу выигранных на турнире верховых единоборств. Также он забил три мяча и дважды отдавал результативные передачи, в том числе на Черышева.

Полностью сборная открытий чемпионата мира в России по версии ESPN выглядит следующим образом:

вратарь – Чо Хёну (Южная Корея);

защитники – Бенжамен Павар (Франция), Мортеза Пуралиганджи (Иран), Харри Магуайр (Англия), Лукас Эрнандес (Франция);

полузащитники – Родриго Бентанкур (Уругвай), Денис Черышев (Россия), Такаси Инуи (Япония);

нападающие – Мэттью Леки (Австралия), Анте Ребич (Хорватия), Артем Дзюба (Россия).

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.