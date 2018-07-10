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Матч Франция — Бельгия: прогноз и ставки на игру 1/2 финала ЧМ-2018 по футболу

© Sputnik / Александр Вильф
ФИФА-2018
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Битва за выход в решающий поединок турнира пройдет во вторник, 10 июля, на стадионе "Санкт-Петербург.

Перед началом Чемпионата Мира букмекеры называли основных кандидатов на трофей. В их числе были и Франция, и Бельгия, но при этом их шансы оценивались ниже, чем шансы, например, Бразилии и Германии. Двух последних команд на турнире уже нет, а вот Франция и Бельгия, как считают теперь многие, сойдутся в скрытом финале. 

Сборная Франции начала свой путь на чемпионате мира с группы C, где играла вместе с командами Австралии, Перу и Дании.

Обыграв австралийцев (2:1) и перуанцев (1:0), французы обеспечили себе место в плей-офф, поэтому в игре с датчанами (0:0) смогли немного расслабиться.

Футболисты сборной Бельгии на этом чемпионате мира выступают еще лучше, чем французы.

В своей группе G они поочередно обыграли Панаму (3:0), Тунис (5:2) и Англию (1:0), выйдя в плей-офф с первого места.

Ставки на победу французов многие букмекерские агентства оценивают коэффициентом 2,37. Ничья — на уровне котировки 3,10. Аналогичным показателем оцениваются шансы на успех сборной Бельгии. При этом поставить на выход Франции в финал ЧМ-2018 можно с коэффициентом 1,73. А на итоговый триумф Бельгии предлагается показатель 2,10.

В PariMatch победа сборной Франции получила коэффициент 2,50. Победа сборной Бельгии — 3,10. Ничья в матче за 90 минут — 3,20. Проход в финал французов — 1,79. Итоговая победа бельгийцев — 2,10.

Стоит отметить, что шанс на победу каждой из команд в послематчевых пенальти равный — 10,5.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию можно найти в спецпроекте FIFA-2018

Теги:
ЧМ-2018, Футбол, прогноз
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