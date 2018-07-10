00:27 11 Июля 2018
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Футбол. ЧМ-2018. Матч Франция - Бельгия

Франция вышла в финал мундиаля после полуфинала с Бельгией

© Sputnik / Алексей Даничев
ФИФА-2018
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Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (121)
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До финала ЧМ по футболу, первого в России, осталось каких-то пять дней, и страсти все больше накаляются.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Сборная Франции во вторник обыграла сборную Бельгии на полуфинале Чемпионата мира по футболу со счетом 1:0

Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Франция
© Sputnik / Григорий Соколов
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Игра проходила в Санкт-Петербурге.

В минувшую пятницу сборная Бельгии со счетом 2:1 обыграла в четвертьфинале команду Бразилии в Казани. В тот же день французы со счетом 2:0 выиграли у уругвайцев еще одну игру 1/4 финала в Нижнем Новгороде. Благодаря этим победам бельгийцы и французы вышли в полуфинал.

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В среду состоится вторая игра полуфинала — между сорными Англии и Хорватии. Последняя выиграла четвертьфинальную игру у россиян со счетом 4:3 (с учетом послематчевых пенальти).

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (121)

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Теги:
счет, судья, игроки, матч, стадион, победа, футбол, ЧМ-2018, Уругвай, Хорватия, Бразилия, Англия, Санкт-Петербург, Бельгия, Франция, Россия
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