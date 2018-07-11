Хорваты обыграли англичан и вышли в финал ЧМ-2018 по футболу

Определились финалисты чемпионата мира по футболу, за третье место поборются сборные Бельгии и Англии.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Сборная Хорватии обыграла в среду сборную Англии на полуфинале чемпионата мира по футболу со счетом 2-1. Игра проходила на стадионе "Лужники" в Москве.

Матч между сборными Англии и Хорватии выдался поистине нервным для болельщиков обеих команд. В начале первого тайма, в самом "дебюте" матча, англичане огорчили болельщиков сборной Хорватии, когда на пятой минуте великолепным ударом со штрафного счет открыл английский защитник Киран Триппьер.

Во втором тайме хорваты отчаянно пытались отыграться, что им удалось сделать лишь на 68-й минуте матча. Защитник хорватской сборной Шиме Врсалько выполнил мастерскую подачу в штрафную зону англичан, после которой полузащитник Иван Перишич, перепрыгнув английского защитника, "вколотил" мяч в ворота сборной Англии, сравняв счет.

После забитого им мяча англичане чудом еще дважды не пропустили гол, но футбольная фортуна оказалась на стороне игроков туманного Альбиона.

После 90 минут основного времени судья назначил два дополнительных тайма по 15 минут. Первая дополнительная пятнадцатиминутка закончилась вничью. Однако во втором экстратайме хорваты усилиями Марио Манджукича, после паса Перишича, вывели свою сборную вперед: 2-1.

По окончании второго экстратайма, судья добавил еще четыре минуты дополнительного времени, однако англичанам не удалось сравнять счет. В итоге, победу одержали хорваты, выйдя в финал ЧМ-2018 по футболу.

ЧМ-2018. Матч Хорватия - Англия © Sputnik / Антон Денисов

ЧМ-2018. Матч Хорватия - Англия © Sputnik / Рамиль Ситдиков

ЧМ-2018. Матч Хорватия - Англия © Sputnik / Владимир Песня

ЧМ-2018. Матч Хорватия - Англия © Sputnik / Владимир Песня

ЧМ-2018. Матч Хорватия - Англия © Sputnik / Рамиль Ситдиков

ЧМ-2018. Матч Хорватия - Англия © Sputnik / Антон Денисов

ЧМ-2018. Матч Хорватия - Англия © Sputnik / Алексей Филиппов

ЧМ-2018. Матч Хорватия - Англия © Sputnik / Антон Денисов

ЧМ-2018. Матч Хорватия - Англия © Sputnik / Рамиль Ситдиков

ЧМ-2018. Матч Хорватия - Англия © Sputnik / Рамиль Ситдиков

ЧМ-2018. Матч Хорватия - Англия © Sputnik / Рамиль Ситдиков 1 / 11 © Sputnik / Антон Денисов ЧМ-2018. Матч Хорватия - Англия

Футбольных болельщиков ждет финал между сборными Франции и Хорватии в воскресенье, а за бронзовые медали ЧМ-2018 по футболу поборются сборные Англии и Бельгии.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играли в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.