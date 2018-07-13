Президент ФИФА: чемпионат мира по футболу в России - лучший в истории

Президент ФИФА похвалил и поблагодарил всех причастных к организации Чемпионата мира по футболу 2018 в России.

КИШИНЕВ, 13 июл —Sputnik. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира 2018 года в России стал лучшим в истории проведения турнира.

"Невероятный, изумительный чемпионат мира. С самого начала турнира мы испытываем невероятные эмоции от нахождения здесь, а через два дня будет вершина всего этого — финал. Эти пару лет я говорил, что ЧМ-2018 будет лучшим за все время. Сейчас я могу сказать это еще раз, но с убежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории. Я бы хотел поблагодарить всех, кто имел отношение к проведению и подготовке турнира", — отметил он на пресс-конференции.

Инфантино поблагодарил "русский народ и всю Россию", а также правительство, Владимира Путина, местный оргкомитет и РФС.

© Photo : из личного архива Эксперт: чемпионат мира в России войдет в историю

"Благодарю всех тех, кто в этой стране обеспечил оптимальное проведение чемпионата мира, лучшего за все времена. Сердце, улыбка чемпионата мира — волонтеры, тысячи людей, которые работали ради организации турнира", — добавил глава федерации.

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Он также подчеркнул, что ЧМ-2018 повлиял на восприятие России в мире и заставил "всех дышать футболом".

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Финал турнира между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".