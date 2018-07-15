Путин посетит церемонию закрытия ЧМ по футболу

КИШИНЕВ, 15 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года и посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Пятнадцатого июля Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 и посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии, который пройдет на стадионе "Лужники", — говорится в сообщении.

Также глава государства примет участие в награждении победителя чемпионата.

Планируется, что гостями праздника будут руководители 14 стран.

"Финальный матч посетят президент Республики Абхазия, президент Республики Армения, президент Республики Беларусь, премьер-министр Венгрии, президент Габонской Республики, эмир Государства Катар, премьер-министр Киргизской Республики, президент Республики Молдова, президент Государства Палестина, премьер-министр Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи, президент Республики Судан, президент Французской Республики, президент Республики Хорватия, президент Республики Южная Осетия", — говорится в сообщении Кремля.