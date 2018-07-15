Путин: Россия горда тем, как провела чемпионат мира по футболу

Владимир Путин принял участие в церемонии передачи полномочий Катару на проведение ЧМ в 2022 году. Футбольную эстафету принял эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в присутствии президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Россия гордится тем, как провела чемпионат мира по футболу, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи полномочий Катару на проведение ЧМ в 2022 году.

Путин поприветствовал катарского гостя и в качестве эстафетной палочки передал ему футбольный мяч, которым в воскресенье в финальной встрече ЧМ-2018 должны будут сыграть сборные Франции и Хорватии.

"Чемпионат мира в России завершается. Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта. Мы и сами, вся страна, получили огромное удовольствие от общения с футболом, с миром футбола, с болельщиками, которые приехали к нам со всего мира", — сказал Путин.

Президент выразил уверенность, что Катар сможет провести ЧМ по футболу на таком же высоком уровне, как Россия.

Путин подчеркнул, что будет сделано все для того, чтобы "футбол мог выполнять свою замечательную гуманистическую миссию — объединять людей".

Говоря о игре сборной России, Путин отметил, что на ЧМ-2022 в Катаре страна ждет от российских футболистов еще больших результатов.

Чемпионат мира в России проходит с 14 июня. В воскресенье на московском стадионе "Лужники" пройдет финал турнира, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.