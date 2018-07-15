Грандиозное зрелище: как Москва закрыла чемпионат мира по футболу

Смотрите в фотоленте самые яркие моменты торжественной церемонии закрытия ЧМ-2018 по футболу.

В мероприятии приняли участие актер Уилл Смит, американский певец Ники Джем и певица Эра Истрефи из Косово. Они исполнили гимн чемпионата мира Live It Up. Оперная певица Аида Гарифуллина спела "Калинку-Малинку", в номере также отметились талисман ЧМ Забивака и бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.

Финальный матч чемпионата мира посетили президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, эмир Катара, где пройдет следующий чемпионат мира, Тамим бен Хамад Аль Тани, глава FIFA Джанни Инфантино.