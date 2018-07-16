Дзюба и Черышев претендуют на звание автора лучшего гола ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба претендуют на звание автора лучшего гола чемпионата мира по футболу в России.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. О том, что Артем Дзюба и Денис Черышев могут быть признаны авторами лучших голов в рамках прошедшего чемпионата мира сообщается на официальном сайте ФИФА.

В список претендентов на звание лучшего гола вошли первый забитый мяч Черышева в матче группового этапа турнира со сборной Саудовской Аравии, которую россияне разгромили со счетом 5:0, а также его гол в ворота хорватов в игре 1/4 финала, в которой хавбек точным ударом открыл счет. По итогам серии пенальти сборная России уступила сопернику и не смогла выйти в полуфинал.

Дзюба попал в шорт-лист с голом в матче групповой стадии с египтянами (3:1).

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Авторы других голов, отобранных для голосования:

Криштиану Роналду, Португалия (третий гол в матче с командой Испании);

Начо Фернандес, Испания (португальцам);

Филиппе Коутиньо, Бразилия (швейцарцам);

Дрис Мертенс, Бельгия (панамцам);

Хуан Кинтеро, Колумбия (японцам);

Лука Модрич, Хорватия (аргентинцам);

Ахмед Муса, Нигерия (второй гол исландцам);

Лионель Месси, Аргентина (нигерийцам);

Тони Кроос, Германия (шведам);

Джесси Лингард, Англия (панамцам);

Рикарду Куарежма, Португалия (иранцам);

Аднан Янузай, Бельгия (в матче группового турнира с англичанами);

Анхель Ди Мария, Аргентина (французам);

Бенжамен Павар, Франция (аргентинцам);

Насер Шадли, Бельгия (японцам).

Голосование будет идти на сайте ФИФА до 23 июля.