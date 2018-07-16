Дзюба и Черышев претендуют на звание автора лучшего гола ЧМ-2018

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. О том, что Артем Дзюба и Денис Черышев могут быть признаны авторами лучших голов в рамках прошедшего чемпионата мира сообщается на официальном сайте ФИФА.
В список претендентов на звание лучшего гола вошли первый забитый мяч Черышева в матче группового этапа турнира со сборной Саудовской Аравии, которую россияне разгромили со счетом 5:0, а также его гол в ворота хорватов в игре 1/4 финала, в которой хавбек точным ударом открыл счет. По итогам серии пенальти сборная России уступила сопернику и не смогла выйти в полуфинал.
Дзюба попал в шорт-лист с голом в матче групповой стадии с египтянами (3:1).
Авторы других голов, отобранных для голосования:
Криштиану Роналду, Португалия (третий гол в матче с командой Испании);
Начо Фернандес, Испания (португальцам);
Филиппе Коутиньо, Бразилия (швейцарцам);
Дрис Мертенс, Бельгия (панамцам);
Хуан Кинтеро, Колумбия (японцам);
Лука Модрич, Хорватия (аргентинцам);
Ахмед Муса, Нигерия (второй гол исландцам);
Лионель Месси, Аргентина (нигерийцам);
Тони Кроос, Германия (шведам);
Джесси Лингард, Англия (панамцам);
Рикарду Куарежма, Португалия (иранцам);
Аднан Янузай, Бельгия (в матче группового турнира с англичанами);
Анхель Ди Мария, Аргентина (французам);
Бенжамен Павар, Франция (аргентинцам);
Насер Шадли, Бельгия (японцам).
Голосование будет идти на сайте ФИФА до 23 июля.