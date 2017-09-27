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Школа журналистики в Тирасполе

Школа инновационной журналистики Sputnik ломает стереотипы

© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Школа инновационной журналистики
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В Школе инновационной журналистики, организуемой в пятый раз Международным информационным агентством и радио Sputnik в Тирасполе, обсудили современные подходы в профессии, "ломали" рамки и стереотипы журналистики

ТИРАСПОЛЬ, 27 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Современные тенденции подачи информации журналистами и правила выживания в профессии в эпоху жесткой конкуренции стали главными темами пятого семинара Школы инновационной журналистики Sputnik в Тирасполе. Он прошел под названием "Инновационная журналистика: ломаем рамки и стереотипы", а секретами мастерства с приднестровскими участниками делилась продюсер радиостудии Международного информационного агентства Sputnik Молдова Наталья Иовва.

"Не бойтесь никогда задавать вопросы, даже если они кажутся глупыми. Лучше задать, чем смолчать. Иначе вы не сможете понять, что требуется, как подходить к работе", — рассказала она.

По словам лектора, никогда не предугадаешь, к какому интересному разговору может привести, казалось бы, ничем не примечательный или, как кажется самому журналисту, неумный вопрос. Наталья Иовва поделилась также своим опытом преодоления психологического барьера при общении со статусными и знаменитыми людьми. Она рассказала и то, что позволит журналисту приобрести уверенность в своем деле и станет залогом успешности в профессии.

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"Не бойтесь общаться с людьми, звоните, представляйтесь. Тема "выстреливает" иногда там, где не ожидаешь. Наращивайте список ньюсмейкеров. Это те люди, которые могут предоставить руду информации, и из нее вы сможете сделать что-то оригинальное. Ньюсмейкеры — это ваш капитал", — объяснила Наталья.

Еще одним правилом, вооружившись которым, журналист обязательно придет к успеху, по мнению лектора, — это постоянная подготовка к любому, даже не очень на первый взгляд значительному, интервью. Тем не менее, кроме трудолюбия, не менее важным для того, чтобы журналист стал востребованным в условиях весьма жесткой профессиональной конкуренции, — является грамотность.

"Грамотность — это начало всех начал. Без нее мы, наверное, не должны идти в журналистику. В этой области надо постоянно совершенствоваться, начиная с первых шагов. Ни одни умные мысли, интересные темы, замечательные собеседники не смогут скрыть и компенсировать отсутствие грамотности", — отметила Наталья.

По словам Иоввы, журналистика поменялась, появились новые возможности в профессии, новые источники и способы продвижения информации.

Школа журналистики в Тирасполе
© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Школа инновационной журналистики Sputnik

"Соцсети стали играть огромную роль, вы можете продвинуть себя по соцсетям, формируя определенный имидж. Еще, это хороший источник информации, но надо уметь найти ее в соцсети, уметь правильно искать и читать и в том числе с точки зрения профессионального интереса", — подчеркнула она.

Наталья Иовва призналась, что ее радуют вызовы времени — новая журналистика, новые требования, которым необходимо отвечать, чтобы оставаться конкурентоспособным в профессии. По ее мнению, на протяжении последних лет конкуренция в СМИ серьезно накалилась, аудитория стала очень избалованной информацией и количеством ее источников, и это придает стимул к работе, к поиску новых форм проявления журналистики, заставляя быть в тонусе и на острие меняющихся профессиональных возможностей и событий.

Школа инновационной журналистики Sputnik  начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает ежемесячные семинары и мастер-классы по самому широкому спектру актуальных для современной журналистики тем. 21 февраля 2017 года, при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ и Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко, проект «Школа инновационной журналистики Sputnik» начал свою работу и в Приднестровье, в Тирасполе.

Теги:
ньюсмейкеры, инновация, журналистика, радио, школа, Школа инновационной журналистики Sputnik, Наталья Иовва, Тирасполь, Молдова, Приднестровье
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