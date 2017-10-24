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Открыта регистрация на второй сезон Школы инновационной журналистики Sputnik

© Sputnik/ Konstantin Chalabov
Школа инновационной журналистики
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Тема:
Школа инновационной журналистики Sputnik (11)
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Информационное агентство и радио Sputnik Молдова объявляет о начале регистрации для желающих принять участие в работе второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik.

КИШИНЁВ, 24 окт — Sputnik. Участниками Школы инновационной журналистики могут стать как студенты, специализирующиеся в области медиа, так и опытные журналисты. 

Эксклюзивные мастер-классы, тренинги и семинары с известными национальными и международными медиаэкспертами будут проводиться в Кишинёве и Тирасполе ежемесячно начиная с ноября 2017 по май 2018 года.

Школа журналистики в Тирасполе
© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Выпускники - о шансах Школы инновационной журналистики в Приднестровье

В ходе первой лекции нового сезона Школы инновационной журналистики Sputnik, которая пройдёт в Кишинёве и Тирасполе 2 и 3 ноября этого года, слушатели познакомятся с советником МИА "Россия сегодня", профессором факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ "Высшая Школа Экономики" (Россия, Москва) Олегом Дмитриевым.

Участники проекта прослушают лекцию на тему "Как рассказать историю в современных медиа", а также примут участие в интерактивных занятиях, в ходе которых будет проанализирован "секрет успеха" в новых медиа и наиболее успешные приемы, используемые в современной мультимедийной журналистики.

Руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк: "Множество положительных откликов и предложений от слушателей первого сезона Школы инновационной журналистики Sputnik показало востребованность проекта. Мы приняли решение продолжить его и сделать ежегодным. В новом сезоне участников ждет много сюрпризов – от изменения формата лекций до ценных призов, которые будут вручены особо отличившимся".

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Регистрация на участие в "Школе инновационной журналистики Sputnik"

Для участия в работе Школы необходимо заполнить регистрационную форму на сайте Sputnik Молдова, указав, в каком городе слушатель желает посещать лекции — в Кишинёве или Тирасполе. Согласно правилам, сертификаты об окончании Школы и памятные сувениры будут вручаться тем, кто посетил как минимум пять тематических лекций за период сессионной работы проекта.

Участие в Школе инновационной журналистики Sputnik бесплатное, но существует ограничение по количеству участников проекта. Выпускники первого сезона Школы также смогут продолжить обучение, повторно заполнив регистрационную форму.

Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. 

Программа Школы включает эксклюзивные семинары и мастер-классы, в ходе которых слушатели Школы знакомятся с особенностями работы медиа в эпоху digital-технологий и бума развития социальных сетей. В качестве лекторов Школы выступают известные медиаэксперты, представители национальных и международных СМИ, а также преподаватели ведущих ВУЗов. 21 февраля 2017 года Sputnik Молдова, при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ и Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко, запустил проект "Школа инновационной журналистики Sputnik" в Приднестровье. Свидетельства об окончании Школы в 2017 году были выданы 52 слушателям из Кишинёва и Тирасполя, среди которых как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих региональных СМИ.

Sputnik (sputniknews.com) — международное информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках (включая английский, арабский, испанский, итальянский, китайский, польский, португальский, сербский, турецкий, французский и хинди), аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 80 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях.

Тема:
Школа инновационной журналистики Sputnik (11)

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Теги:
Школа инновационной журналистики Sputnik, Руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк, Владимир Новосадюк, Молдова
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