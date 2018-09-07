13 сентября — новая лекция Школы инновационной журналистики Sputnik в Кишиневе

В качестве лектора выступит один из ведущих тренеров в области практической журналистики Олег Щедров.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ проводят 13 сентября новую полноформатную лекцию Школы инновационной журналистики Sputnik на тему: "Рассказываем историю в интернете: мультимедийный инструментарий журналиста".

В качестве лектора выступит руководитель учебных программ Международного информационного агентства "Россия сегодня" и один из ведущих тренеров в области практической журналистики Олег Щедров.

© Sputnik / Irina Leahova Ректор ПГУ: Школа инновационной журналистики Sputnik очень ценна для нас

В ходе интерактивного занятия речь пойдет о том, как разглядеть в окружающих нас событиях интересные истории, как рассказать их неподготовленному читателю легко и интересно, максимально используя мультимедийные возможности интернета: текст, видео, фото, инфографику и подкасты.

Событие состоится в четверг, 13 сентября 2018 года, в 14.00 (регистрация с 13.30 — 14.00), в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова (Кишинев, бул. Штефан чел Маре, 202, в здании бизнес-центра Kentford, 4 этаж).

Информация о лекторе:

Олег Щедров — руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня". Стаж работы в журналистике: 30 лет. Работал в международном информационном агентстве "Reuters", в том числе в качестве исполняющего обязанности шефа московского бюро, а также главным редактором одного из ведущих агентств России — "Интерфакс". Создатель первых специализированных изданий Интерфакса "Interfax business report" и "Дипломатическая панорама". С января 2010 года занимается тренерской работой сначала в РИА Новости, а теперь в "России сегодня".

Если вы планируете принять участие в мероприятии просим вас зарегистрироваться, заполнив форму по адресу: https://goo.gl/forms/8FTOZ3obKpv954hu1

Участие в лекции Школы инновационной журналистики Sputnik бесплатное, но существует ограничение по количеству участников проекта.

Информация для контактов: media.md@sputniknews.com, +373 69-601-349

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Справка:

Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает эксклюзивные семинары и мастер-классы, в ходе которых слушатели Школы знакомятся с особенностями работы медиа в эпоху digital-технологий и бума развития социальных сетей. В качестве лекторов Школы выступают известные медиаэксперты, представители национальных и международных СМИ, а также преподаватели ведущих ВУЗов. 21 февраля 2017 года Sputnik Молдова, при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ и Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко, запустил проект "Школа инновационной журналистики Sputnik" в Приднестровье. Слушателями Школы являются как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих региональных СМИ.

Sputnik (sputniknews.com) — международное информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках (включая английский, арабский, испанский, итальянский, китайский, польский, португальский, сербский, турецкий, французский и хинди), аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 80 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях.