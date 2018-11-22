Мастер-класс от Sputnik для приднестровских журналистов — фотоотчет

Для приднестровских слушателей Школы инновационной журналистики Sputnik, которая впервые была проведена для них на выезде, состоялся мастер-класс о работе в экстремальных условиях.

В рамках первой выездной для приднестровских слушателей лекции Школы инновационной журналистики Sputnik, которая состоялась в Кишиневе, для ее участников был проведён мастер-класс на тему: "Специфика работы журналиста в экстремальных условиях".

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В качестве лектора выступил заместитель руководителя кафедры телевидения и радиовещания Академии медиаиндустрии (Россия), кандидат филологических наук, член Союза журналистов России Алексей Соломатин.

На интерактивном занятии слушатели ознакомились с практическим опытом работы зарубежных журналистов в ситуациях противодействия террористическим угрозам и массовым беспорядкам, при ликвидации последствий техногенных и природных катастроф, в условиях вооруженных конфликтов или боевых действий, с методами сбора, анализа и передачи информации в экстремальных условиях. Слушателям рассказали об этических тонкостях при освещении чрезвычайных ситуаций, слагаемых личной безопасности журналиста, а также о важных аспектах по оказанию первой медицинской помощи.

Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает эксклюзивные семинары и мастер-классы, в ходе которых слушатели Школы знакомятся с особенностями работы медиа в эпоху digital-технологий и бума развития социальных сетей. В качестве лекторов Школы выступают известные медиаэксперты, представители национальных и международных СМИ, а также преподаватели ведущих ВУЗов. 21 февраля 2017 года Sputnik Молдова, при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ и Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко, запустил проект "Школа инновационной журналистики Sputnik" в Приднестровье. Слушателями Школы являются как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих региональных СМИ.