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Школа инновационной журналистики Sputnik
Владимир Константинович Мамонтов, архивное фото.

Лекция от Sputnik — главное о современной журналистике и её будущем

© Photo: healthy-kids.ru
Школа инновационной журналистики Sputnik
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В качестве лектора выступит известный российский журналист и медиаэксперт Владимир Мамонтов.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ приглашают вас на новую полноформатную лекцию на тему: "Журналистика 19/29" или главное о современной журналистике и её будущем".

Лекция состоится во вторник, 11 декабря 2018 года, в 15.00 (регистрация с 14.30 — 15.00), в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова (Кишинев, бул. Штефан чел Маре, 202, в здании бизнес-центра Kentford, 4 этаж).

В качестве лектора выступит известный российский журналист и медиаэксперт, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", действительный член Академии прессы Владимир Мамонтов.

О чём пойдёт речь на лекции?

В ходе интерактивной лекции пойдет речь об информационных войнах и журналистской ответственности; о "фейковых новостях" и о том, как с ними бороться; об интернет-цензуре и ужесточении контроля за пользователями Сети; о взаимодействии цифровых и бумажных СМИ, а также о том, почему сегодня практически не читают газеты. На лекции также будут обсуждены причины, из-за которых Facebook уже становится "пристанищем для старичков". Поведают в ходе лекции и о том, почему видеоблогеры становятся мегапопулярными, расскажут, как стать "супер журналистом". Будет затронута тема: есть ли универсальный способ сделать информацию популярной, а журналистский контент позитивным.

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Дополнительная информация о лекторе:

Владимир Константинович Мамонтов родился 21 декабря 1952 года во Владивостоке. В 1975 году окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета. Работал в газете "Красное знамя" (Владивосток), затем собкорром газеты "Советская Россия" в Хабаровске. В 1991 году начал сотрудничать с московской редакцией газеты "Комсомольская правда". Прошел путь от заведующего отделом до главного редактора, руководил изданием пятничного выпуска "Комсомольской правды". С 2005 года – Главный редактор газеты "Известия". С 2009 года – Президент редакции газеты "Известия". В настоящее время – Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" и директор фонда "Разумный интернет".

Программа мероприятия:

14.30 – 15.00 — регистрация;

15.00 – 16.00 — первая часть лекции;

16.00 – 16.30 — кофе-брейк;

16.30 – 17.00 — вторая часть лекции;

17.00 – 17.30 — вопросы и ответы, дискуссия.

РЕГИСТРАЦИЯ: Участие в мастер-классе бесплатное, но существует ограничение по количеству слушателей. Желающих принять участие в мероприятии просим зарегистрироваться, заполнив форму по адресу: https://goo.gl/forms/LETEIzvxzYRSQpm22

Дополнительная информация о проекте: http://ru.sputnik.md/ijournalist_school/. Посетите официальную страницу Школы инновационной журналистики Sputnik в Facebook: https://www.facebook.com/sputnikjournalistschool — специально для вас — свежие новости, анонсы лекций, эксклюзивные фотографии и видео, интервью и многое другое.

Информация для контактов: media.md@sputniknews.com, +373 69-601-349. 

Справка:

Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает эксклюзивные семинары и мастер-классы, в ходе которых слушатели Школы знакомятся с особенностями работы медиа в эпоху digital-технологий и бума развития социальных сетей. В качестве лекторов Школы выступают известные медиаэксперты, представители национальных и международных СМИ, а также преподаватели ведущих вузов. Слушателями Школы являются как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих региональных СМИ.

Школа инновационной журналистики Sputnik
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik (sputniknews.com) — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском языках в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском языках. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в "Вэйбо" достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей.

Sputnik Молдова (sputnik.md) начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства Sputnik Молдова включают информационный портал на молдавском и русском языках, спецпроект "Молдова — Румыния" на румынском языке, радиоресурс, высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостной портал Sputnik Молдова занимает первое место среди интернет-СМИ страны*.

* По данным международного агентства онлайн исследований Gemius.

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Теги:
Sputnik Молдова, Владимир Мамонтов, Школа инновационной журналистики Sputnik, журналист
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