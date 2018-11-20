Безопасность журналиста: как работать в опасных для жизни ситуациях

В пресс-центре Sputnik Молдова состоялась очередная лекция Школы инновационной журналистики Sputnik. Участникам проекта предложили ознакомиться с важными аспектами работы репортеров в опасных для жизни ситуациях. Также слушатели вместе с лектором подробно разобрали подготовку журналиста к командировке в регионы, которые стали плацдармом вооруженного конфликта.

"Каждый журналист независимо от того, в какой стране или республике он работает, должен быть готов, что ему дадут задание и придется выехать в ту или иную "горячую точку". Независимо от того, - это война или массовые беспорядки. Для того, чтобы профессионально отработать, сохранить себе жизнь, не навредить правоохранительным органам и жителям страны, нужно знать, что и каким образом подавать и как себя обезопасить", - подчеркнул после лекции Соломатин.

По его словам, рекомендации, озвученные на занятии, будут полезны как для начинающих журналистов, так и для опытных.

Во время бесед с участниками проекта эксперт говорил не только о том, как подготовиться к командировке, но и как покинуть место вооруженного конфликта или других чрезвычайных ситуаций, чтобы не заработать потом проблем.

Стоит отметить, что Школу инновационной журналистики Sputnik посещают не только журналисты, но и представители других профессий.