Восемнадцать детей из гимназии Негурень - в больнице: детали полиции

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Срочную медицинскую помощь оказали восемнадцати учащимся гимназии в Негурень Теленештского района, сообщили корреспонденту Sputnik в местном инспекторате полиции.

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Как пояснили в Национальном центре медицины скорой помощи, речь идет об учениках от 7 до 14 лет. Они пострадали из-за слезоточивого газа.

На место происшествия прибыли несколько экипажей скорой. Врачи оказали пострадавшим помощь и доставили в больницу, где дети находятся под наблюдением специалистов.

"Девочка принесла в школу газовый баллончик, который принадлежит ее бабушке. Женщина не спрятала его, в результате девочка принесла его в школу. Затем непроизвольно произошла утечка этого газа", — рассказал Sputnik представитель полиции Теленешт, который был на месте происшествия.

По словам собеседника, сам инцидент произошел около 09.30 во время перемены.

"Классная руководительница вызвала полицию и скорую помощь, потому что одному из детей стало плохо – у него появились слезы, он начал чихать. После случившегося классная руководительница эвакуировала весь класс. Другие дети не пострадали", — сказал полицейский.

По его словам, в момент произошедшего в классе находились 18 детей и классная руководительница.

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"Их осмотрели врачи и мы настояли на том, чтобы они дальше находились под наблюдением специалистов, несмотря на то что их состояние было нормальным. Это сделано, чтобы избежать всевозможных рисков. Сейчас пострадавшие находятся вне какой-либо опасности", — пояснил представитель правоохранительных органов.

По словам собеседника, "сразу после случившегося были открыты окна, помещение проветрили и приняли все меры для того, чтобы устранить последствия распространения газа".

Уже начато расследование в отношении родителей девочки, которая принесла в учебное заведение газ.

"На данный момент собираются материалы дела, после чего мы определим, есть ли основания для открытия уголовное дела или будет составлен протокол о правонарушении. Но в любом случае, бабушку привлекут к ответственности", — сказал полицейский.