В кагульской тюрьме брали взятки за передачу запрещенных объектов

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Четыре человека, в том числе замначальника пенитенциара №5 и два надзирателя, задержаны сотрудниками Национального антикоррупционного центра по подозрению в пассивной коррупции и превышении служебных полномочий.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Заключенный рулил наркобизнесом прямо из тюрьмы в Тараклии

Следствие установило, что в 2016 году подозреваемые систематически получали деньги за то, что позволяли родственникам заключенных передавать в тюрьму запрещенные объекты – мобильные телефоны, наркотические и психотропные вещества, алкоголь. Кроме того, за взятку некоторым заключенным создавали более комфортные условия.

Чтобы подтвердить этот факт совершены несколько контрольных "поставок".

Кроме сотрудников тюрьмы задержан таксист, который управлял преступной схемой. Их поместили под 72-часовой арест и завели уголовное дело по части 2 (б) статьи 324 и части 1 статьи 327 УК РМ. Задержанным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом до 8 тысяч условных единиц, а также лишение права занимать определенные должности на срок до 10 лет.

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