Осторожно, Киртоакэ за рулем: примар Кишинева нарушает ПДД

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Примар Кишинева Дорин Киртоакэ, которого столичные жители уже неоднократно ловили за нарушения ПДД, опять отличился.
На этот раз градоначальник продемонстрировал виртуозную парковку.
Как видно на фотографии, опубликованной в соцсети Facebook, Киртоакэ бросил свой автомобиль прямо на бордюре перед светофором на бульваре Штефана чел Маре.
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Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали и раскритиковали примара за такие манеры.
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