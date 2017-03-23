Осторожно, Киртоакэ за рулем: примар Кишинева нарушает ПДД

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Примар Кишинева Дорин Киртоакэ, которого столичные жители уже неоднократно ловили за нарушения ПДД, опять отличился.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Тысяча и одна причина уйти Киртоакэ с поста примара Кишинева

На этот раз градоначальник продемонстрировал виртуозную парковку.

Как видно на фотографии, опубликованной в соцсети Facebook, Киртоакэ бросил свой автомобиль прямо на бордюре перед светофором на бульваре Штефана чел Маре.

Над Киртоакэ "сгущаются тучи": у Кишинева появится новый примар>>>

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали и раскритиковали примара за такие манеры.

© Photo: Facebook / chisinau.fail Так паркуется примар Кишинева Дорин Киртоакэ

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.