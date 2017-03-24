Новые подробности дела по отмыванию денег в Молдове

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел раскрыли схему, по которой в Молдове обналичивались и отмывались крупные суммы денег.

Ранее Служба информации и безопасности сообщила о том, что в Молдове прошли обыски по данному делу. По информации СИБа, подозреваемые вербовали людей, на имена которых переводили деньги сомнительного происхождения. Часть средств обналичивали на территории Молдовы, затем с помощью курьеров переправляли контрабандой из страны.

"В преступную группировку входят как граждане Молдовы, так и граждане России и Украины. Нам известно об их деятельности с декабря 2016 по март 2017 года. У каждого из участников группировки была своя роль. За вознаграждение соглашались получать деньги на свое имя, переводы в долларах и в евро, в том числе из США и Австралии, в банки Молдовы", — сообщил журналистам и.о. зампрокурора по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел Олег Бачу.

По его словам, оплата за услуги курьеров составляла около 200 долларов.

© Sputnik/ Eyetronic Полиция Молдовы помогла раскрыть схемы отмывания денег в Европе

"Полученные деньги передавались члену группировки, который их собирал и хранил. Он также размещал у себя курьеров-иностранцев. В ходе расследования выяснилось, что одним из организаторов был гражданин России, личность которого уже установлена", — сказал Бачу.

По его словам, "такая схема работает не только в Молдове, но и в других странах СНГ, в том числе на Украине". Следственным органам известно о том, что подобные схемы работали в Армении и Польше.

Прокурор также добавил, что правоохранительные органы уже провели ряд обысков и задержали четырех граждан Молдовы.

"После обыска в поезде Кишинев-Санкт-Петербург, остановленном на пункте пропуска Вэлчинец, задержали проводницу поезда, у которой нашли 10 тысяч долларов и 10 тысяч евро. Она работает проводницей с 2007 года. В группировке состояла два месяца", — сказал Бачу.

Он также добавил, что в настоящее время правоохранительные органы проверяют информацию о том, были ли замешаны в работе группировки сотрудники Таможенной службы.

В свою очередь, прокурор Думитру Штефырцэ сообщил, что финальным пунктом назначения денежных средств была Россия. Он также подчеркнул, что трех граждан Украины, проходящих по данному делу, допросили, но задерживать не стали, так как для этого не было оснований. Он добавил, что "в Кишиневе задержан один из организаторов, который занимался вербовкой людей, на имя которых присылали деньги".

"В его доме найдены шесть тысяч долларов и три тысячи евро, которые должны были переслать на очередном этапе", — сказал Штефырцэ.

Прокурор сообщил, что в настоящее время предполагается, что отправители также были наняты, чтобы правоохранительным органам не удалось установить источник.

Согласно статье 248 УК РМ, задержанным грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

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