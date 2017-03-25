Пьяный водитель из Кишинева заплатит штраф в 11 средних зарплат

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. В ночь на субботу патрульные в Кишиневе остановили автомобиль, за рулем которого оказался нетрезвый молодой человек без водительских прав.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Многие водители в Молдове рискуют с 1 апреля остаться без машин

Инцидент произошел на столичной улице Милеску Спэтару около 02.00. Когда 26-летнего молодого человека попросили предоставить документы, он начал вести себя крайне агрессивно. В итоге правоохранителям пришлось надеть на него наручники и отвезти в Наркологический диспансер.

Проходить тест нарушитель отказался, продолжив вести себя неподобающим образом. В итоге нга него составили протокол. Согласно действующему законодательству, водителю грозит штраф до 57,5 тысячи леев, 200-240 часов общественно-полезных работ или лишение свободы на срок до года.

Размер максимального штрафа равняется 11 средним зарплатам по республике, которые составляют 5 тысяч 84 лея.

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