В Кишиневе деревья рубят, щепки летят...

Пятый месяц летят щепки и стружка от поваленных на землю ветвей и стволов, а также пней, оставшихся торчать из грунта после очередного нашествия рабочих бригад.

Вырубка деревьев © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Вырубка деревьев © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Вырубка деревьев © Sputnik / MIROSLAV ROTARI 1 / 3 © Sputnik / MIROSLAV ROTARI Вырубка деревьев

Плюрализм мнений

Нет уже десятка деревьев в кишиневском парке Пушкина, парке Победы (ныне — парк Штефана Великого и Соборный парк), вдоль центрального проспекта, в парке Ла Извор, на Комсомольском озере, улице Когылничану, Бэнулеску-Бодони и многих других.

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Мнения горожан разделились. Одни граждане, едва завидев рабочих, навостривших бензопилы, вприпрыжку несутся к ним, требуют соответствующие документы и, не получив их, тут же вызывают полицию. Другие солидарны с городскими властями, считая, что высокое разросшееся дерево может в случае ураганного ветра или просто от старости упасть и убить собою человека. Третьи просто проходят мимо, буду свято убеждены в том, что самые главные вопросы все равно решат за них и без них.

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Позиция эколога

Председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба заявил корреспонденту Sputnik, что, как эколог, он поддерживает позицию тех горожан, кто выступает против уничтожения деревьев. Гараба убежден, что дерево должно расти естественно, однако прекрасно понимает, что в урбанистических условиях это нереально.

"Да, некоторые деревья необходимо спилить до половины, а то и до одной трети длины ствола, чтобы дать ему возможность пожить еще лет 15. Как правило, речь в таких случаях идет о грабе, а также о тополе женском, продуцирующем пух. Во втором случае от дерева оставляют один лишь ствол, чтобы помочь аллергикам", — отметил Гараба.

По его словам, он и его коллеги неоднократно замечали, что пилят не только больные, но и здоровые деревья. В таких случаях составляются необходимые документы и направляются в органы правопорядка. Если вина нарушителя будет доказана, ему грозит штраф.

Nicolai Kibich Что будет, если в Кишиневе спилят все деревья

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"Здоровые деревья пилят не только работники Ассоциации зеленого хозяйства, но и частные лица, которые хотят обустроить парковку или иное благо цивилизации", — сказал Гараба.

Он добавил, что в других столицах, например, в Париже деревья пилят, оставляя еще более короткий отрезок ствола, чем в Кишиневе.

Но Париж — город непредсказуемый, причем с теми особенностями и традициями, которые нам, к счастью или к сожалению, не снились. Поэтому любой специалист всегда посоветует исходить из местных реалий в решении тех или иных вопросов местного значения.

Видно из космоса

В одном из дворов старого Кишинева стоит дуб, возраст которого более 200 лет. Местные жители битый год отстаивают его у любителей парковок-складов-магазинов. Деревья такой вышины и раскидистости кроны видны, кстати, из космоса.

© Sputnik/ Николай Костыркин Дуб в старом дворе Кишинева

Есть в том же дворе огромная сосна. Ее посадили те же люди много лет назад, просто воткнув в землю подобранную в парке Пушкина ветку.

© Sputnik/ Николай Костыркин Сосна во дворе старого Кишинева

К чему вся эта лирика? К тому, что земля в стране богатая и дает свои плоды. Вот только не надо от этих плодов столь необдуманно отказываться.

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