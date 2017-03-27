00:54 28 Марта 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Вырубка деревьев

В Кишиневе деревья рубят, щепки летят...

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Происшествия
Получить короткую ссылку
Николай Костыркин
10310

Корреспондент Sputnik пытается доказать профильным ведомствам и частным юрлицам: не все деревья в Кишиневе одинаково вредны

Пятый месяц летят щепки и стружка от поваленных на землю ветвей и стволов, а также пней, оставшихся торчать из грунта после очередного нашествия рабочих бригад.

  • Вырубка деревьев
    Вырубка деревьев
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Вырубка деревьев
    Вырубка деревьев
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Вырубка деревьев
    Вырубка деревьев
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
1 / 3
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Вырубка деревьев

Плюрализм мнений

Экологи протестуют против вырубки деревьев в Кишиневе
© Sputnik.
Экологи протестуют против вырубки деревьев в Кишиневе
Нет уже десятка деревьев в кишиневском парке Пушкина, парке Победы (ныне — парк Штефана Великого и Соборный парк), вдоль центрального проспекта, в парке Ла Извор, на Комсомольском озере, улице Когылничану, Бэнулеску-Бодони и многих других.

Кишиневцы узнали, когда спилят все деревья в их европейской столице >>>

Мнения горожан разделились. Одни граждане, едва завидев рабочих, навостривших бензопилы, вприпрыжку несутся к ним, требуют соответствующие документы и, не получив их, тут же вызывают полицию. Другие солидарны с городскими властями, считая, что высокое разросшееся дерево может в случае ураганного ветра или просто от старости упасть и убить собою человека. Третьи просто проходят мимо, буду свято убеждены в том, что самые главные вопросы все равно решат за них и без них.

Вырубка лесов
© Sputnik/ Ирина Ляхова
Госбюджет остался без миллиона: незаконно вырубили 9 гектаров леса

Позиция эколога

Председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба заявил корреспонденту Sputnik, что, как эколог, он поддерживает позицию тех горожан, кто выступает против уничтожения деревьев. Гараба убежден, что дерево должно расти естественно, однако прекрасно понимает, что в урбанистических условиях это нереально.

"Да, некоторые деревья необходимо спилить до половины, а то и до одной трети длины ствола, чтобы дать ему возможность пожить еще лет 15. Как правило, речь в таких случаях идет о грабе, а также о тополе женском, продуцирующем пух. Во втором случае от дерева оставляют один лишь ствол, чтобы помочь аллергикам", — отметил Гараба.

По его словам, он и его коллеги неоднократно замечали, что пилят не только больные, но и здоровые деревья. В таких случаях составляются необходимые документы и направляются в органы правопорядка. Если вина нарушителя будет доказана, ему грозит штраф.

Эта дурацкая растительность только портит вид!
Nicolai Kibich
Что будет, если в Кишиневе спилят все деревья

В Кишиневе спилили многолетние голубые ели >>>

"Здоровые деревья пилят не только работники Ассоциации зеленого хозяйства, но и частные лица, которые хотят обустроить парковку или иное благо цивилизации", — сказал Гараба.

Он добавил, что в других столицах, например, в Париже деревья пилят, оставляя еще более короткий отрезок ствола, чем в Кишиневе.

Но Париж — город непредсказуемый, причем с теми особенностями и традициями, которые нам, к счастью или к сожалению, не снились. Поэтому любой специалист всегда посоветует исходить из местных реалий в решении тех или иных вопросов местного значения.

Видно из космоса

В одном из дворов старого Кишинева стоит дуб, возраст которого более 200 лет. Местные жители битый год отстаивают его у любителей парковок-складов-магазинов. Деревья такой вышины и раскидистости кроны видны, кстати, из космоса.

Дуб в старом дворе Кишинева
© Sputnik/ Николай Костыркин
Дуб в старом дворе Кишинева

Есть в том же дворе огромная сосна. Ее посадили те же люди много лет назад, просто воткнув в землю подобранную в парке Пушкина ветку.

Сосна во дворе старого Кишинева
© Sputnik/ Николай Костыркин
Сосна во дворе старого Кишинева

К чему вся эта лирика? К тому, что земля в стране богатая и дает свои плоды. Вот только не надо от этих плодов столь необдуманно отказываться.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

В Кишиневе продолжается масштабная вырубка деревьев
Кишинев останется без парков: в столице продолжается вырубка деревьев
Примэрия Кишинева начала вырубку деревьев в еще одном парке столицы
История с вырубкой леса в Молдове: полетели первые головы
Теги:
спил, вырубка, деревья, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Участники открытого чемпионата по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини Забайкальского края
Полубоги из Омска и Читы: Чемпионат по бодибилдингу состоялся в России
Молдова и Украина объявили общий бойкот контрабанде
Молдова и Украина объявили общий бойкот контрабанде
Кухонные гаджеты
"Кухонные гаджеты", которых не было у советских хозяек

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.